StorieTouraine, 30/01/19 : déstockage de camions sur l’A10, interpellations à Joué-lès-Tours, Honoré de Balzac sur Instagram 220 ans après sa naissance…

Intempéries…

En raison de la neige annoncée en région parisienne, les camions rejoignant Paris avaient été stockés sur l’A10 mardi soir en amont du péage de Monnaie. Ils ont pu reprendre leur trajet dans la matinée ce mercredi, non sans entraîner de gros bouchons sur l’autoroute.

Assises…

Depuis lundi, une femme de 56 ans est jugée aux assises d’Indre-et-Loire pour le meurtre de sa petite fille de 6 mois fin avril 2015 à Tours Nord. L’avocat général a requis 22 ans de réclusion. Le verdict est attendu dans la journée.

Interpellations…

On se souvient de la série d’agression de femmes à Joué-lès-Tours en décembre dans plusieurs quartiers… France Bleu annonce ce mercredi que 4 personnes ont été interpellées et que 3 d’entre elles vont être poursuivies. Le principal suspect est un homme originaire de Tours notamment impliqué pour les vols et agressions envers deux femmes de 82 et 84 ans les 5 et 8 décembre. Cet homme a 21 ans, les deux autres prévenus ont 17 et 19 ans.

Sandvik…

Les équipes de production et la direction de Sandvik-Fondettes se retrouvent ce mercredi pour signer l’accord sur le plan social de l’usine. 161 salariés vont être licenciés. Le groupe suédois a accepté la semaine dernière d’augmenter les primes de départs, les employés pourront toucher jusqu’à 47 000€. On attend par ailleurs toujours de savoir si les locaux fondettois intéressent réellement un repreneur… Le sous-traitant automobile doit lui y cesser ses activités d’ici la fin du mois d’avril.

Grand Débat…

Alors que la ministre de l’enseignement supérieur sera à Noyant-de-Touraine ce jeudi pour une réunion du Grand Débat dès 18h, Azay-le-Rideau annonce à son tour une réunion samedi 23 février à 10h sur le thème de la fiscalité en présence de la députée Fabienne Colboc. Un registre de doléances est également disponible en mairie.

Foot…

C’était prévisible et c’est confirmé : le match de la 20ème journée du championnat de National qui devait opposer Chambly à Tours vendredi soir est reporté en raison des mauvaises conditions climatiques dans l’Oise. On ne connait pas encore la nouvelle date de cette rencontre.

Hockey…

Les Remparts de Tours ont nettement battu Neuilly / Marne mardi soir, 5-1. Les Tourangeaux sont 5èmes du championnat de D1.

Volley…

Le TVB se déplace à Pérouse ce soir à 20h30 pour son 4ème match de poule en Ligue des Champions ; Battu 3-2 au match aller à Grenon, le club aura fort à faire pour s’imposer, sachant qu’une défaite compliquera largement ses perspectives de qualification pour la suite de la compétition…

Cinéma…

Après 600 000€ de travaux, le cinéma de Montbazon rouvre ses portes ce mercredi… Avec Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu à l’affiche. En partie tourné en Touraine à Chinon et au château de Chenonceaux, le film met notamment en avant le couple Verneuil formé à l’écran par Chantal Lauby et Christian Clavier.

Littérature…

Toute l’année Tours célèbre Balzac à l’occasion des 220 ans de sa naissance. Un site spécial vient d’être mis en ligne : balzac-tours.fr. Honoré de Balzac est aussi sur Instagram et Twitter. Au programme : bio de Balzac, programme des événements, et lien pour financer l’œuvre qui sera installée en fin d’année dans le Jardin de la Préfecture.