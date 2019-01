Les gares de Tours et St-Pierre-des-Corps vont changer de nom

C’est prévu tout bientôt.

L’idée n’est pas nouvelle mais elle se concrétise : dans quelques mois, les gares de Tours et St-Pierre-des-Corps n’existeront plus… Enfin, plus sous leur dénomination actuelle. A la demande du maire de Tours et de Tours Métropole, les collectivités locales et la SNCF planchent sur un changement de nom des deux haltes ferroviaires. Pas pour le plaisir, plutôt pour éviter de perdre des touristes en chemin…

Selon le maire de Tours Christophe Bouchet et son adjoint Jérome Tebaldi, il arrive souvent que des voyageurs étrangers devant se rendre à Tours ne captent pas qu’il est nécessaire de descendre du TGV à St-Pierre-des-Corps afin de prendre une navette ou un taxi pour Tours. Résultat : ils finissent à Poitiers. Et il faut aller les chercher en voiture. Perte de temps, et pollution supplémentaire… Pas cool.

La solution ce serait donc de changer le nom des gares. Pas de révolution, plutôt une évolution :

Tours deviendrait Tours Centre

St-Pierre-des-Corps deviendrait Tours / St-Pierre-des-Corps

Pas question donc d’une gare Tours Métropole ou Tours TGV, l’identité de St-Pierre-des-Corps sera bel et bien conservée sur les billets de trains et les quais, une condition indispensable pour que la commune accepte cette idée. Car pour modifier le nom d’une gare, il faut l’accord des élus. Le conseil municipal de Tours doit valider la proposition ce lundi 4 février, le conseil métropolitain de l’agglomération et le conseil municipal corpopétrussien devraient suivre.

Après ça, il faudra encore du temps avant la concrétisation du projet : cela nécessite des changements de panneaux mais aussi des modifications de process dans l’organisation de la SNCF, par exemple pour que les noms des deux gares soient bien précisés sur les panneaux d’affichage de Paris-Montparnasse, ou que les contrôleurs les prononcent correctement lors des annonces dans les trains. A noter que cette mesure a un coût, estimé à 200 000€. La répartition de la facture n’a pas été précisée par le maire de Tours.