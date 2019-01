Une patineuse tourangelle 1ère de sa catégorie à Castres

5 jeunes filles du CMPT étaient dans le Tarn.

Le week-end dernier, des filles du CMPT de Tours étaient à Castres pour une compétition nationale, leur 2eme TDF (Tournoi de France) de la saison, "sachant qu'elles ne peuvent participer qu'à 3 compétitions de ce type par saison pour espérer obtenir points et médailles qui leur permettent d'accéder à la division supérieure" nous indique Christian Lachaud au club.



"Les résultats sont plus que positif pour le CMPT et font que la ville de Tours ne soit plus une ville inconnue dans le monde du patinage français" poursuit l'association sportive.



Marie Gaborit en catégorie "junior N2" (national 2) s'est classée 1ère sur 10 concurrentes. Son résultat lui permet d'obtenir sa "médaille vermeil" et lui ouvre les portes de la N1(nationale 1) pour la prochaine saison. "C'est la première médaille "Vermeil" decernée à une compétitrice du CMPT. Marie Gaborit est la 16ème patineuse dans sa catégorie junior à obtenir cette médaille en France" note Christian Lachaud.

Une autre patineuse, Daphné Jeanneau, patinant dans la même catégorie que Marie, termine à la 8ème place / 10.



A ce même TDF de Castres 4 patineuses du CMPT étaient en compétition dans la catégorie "novice N2".



Oana Grimmonprez termine 3/22

Servane Brouard termine 5/22

Marie Ly Dezael termine. 8/22

Sarah Chaumin termine 13/22

Dimanche la dernière représentante qui patinait en "minime N2", Victoire Gaborit termine 9/19 et n'a pas à rougir de sa prestation qui fut de bonnes qualités aussi.

Photo : le podium de Castres illustrant la 1ère place de Marie Gaborit.