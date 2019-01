StorieTouraine, 29/01/19 : météo neigeuse et venteuse dans le 37, 13 morts de la grippe dans la région, grève et manif à la Sécu...

On parle aussi du bilan 2018 de la Ligue contre le Cancer et du Grand Débat.

L’actu tourangelle résumée en 2 minutes et mise à jour en temps réel, c’est la StorieTouraine, c’est gratuit, et à lire ci-dessous...

Météo...

Depuis ce mardi matin, le temps est assez excécrable en Indre-et-Loire avec de la grisaille, de la pluie et du vent. Ce n’est que le début. Dans la soirée et dans la nuit, Météo France évoque de possible chutes de neige, plutôt sur le Nord et l’Est du département, mais sans certitude; D’ailleurs, contrairement à nos voisins du Loir-et-Cher, nous n’avons pas été placés en vigilance orange.



Quoi qu’il en soit, mieux vaut rester prudents lors de vos déplacements... Les routes pourraient glisser, etles rafales seront importantes (jusqu’à 85km/h). Afin d’éviter tout accident, certaines communes ont pris des mesures comme la ville de Chambray qui ferme le parc de la Branchoire jusqu’à mercredi soir.

Santé...

La région Centre-Val de Loire ne fait pas partie des plus touchées par la grippe mais l’épidémie progresse : déjà 13 morts dans nos 6 départements cet hiver selon l’Agence Régionale de Santé. Une trentaine d’hospitalisations ont également été nécessaires, ainsi que des mesures de confinement dans un Ehpad du Loiret : 6 décès suspects y ont été enregistrés en quelques jours, dont au moins un formellement relié à la grippe. Conseils pour éviter la transmission du virus : lavez-vous les mains et ne partez pas travailler en cas de syndromes grippaux.

Sécurité sociale...

Ce mardi matin, les agents de l’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire étaient appelés à la grève et à manifester à 10h devant les locaux de la CPAM au Champ-Girault à Tours. Un mouvement pour protetser notamment contre le gel des salaires et « des milliers » de suppressions de postes au niveau national.

Grand Débat...

Le Grand Débat post-crise des Gilets Jaunes se poursuit en Indre-et-Loire avec, notamment, une réunion ce mercreid 30 janvier de 18h à 20h à la salle des fêtes d’Amboise et jeudi 31 à la salle polyvalente Avenue de la Gare à Noyant-de-Touraine. Cette réunion débutera à 18h en présence de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Frédérique Vidal dont ce sera la 2ème visite dans le département depuis son entrée au gouvernement.



Rappelons que Tours sera « capitale » régionale des Gilets Jaunes du Grand Ouest ce samedi 2 février avec un rassemblement à 14h Place Jean Jaurès. Plus de 6 000 personnes pourraient venir.

Justice...

D’après la NR, l’arrivée du nouveau procureur de Tours est imminente. La candidature d’un conseiller du ministre de l’intérieur Christophe Castaner a été validée par le Conseil Supérieur de la Magistrature malgré un recours et des soupçons de favoritisme pour un homme proche du pouvoir. Le quadra Grégoire Dulin devrait donc prochainement prendre ses fonctions d’ici quelques jours pour devenir le plus jeune procureur de l’histoire du tribunal tourangeau.

Solidarité...

La Ligue contre le Cancer d’Indre-et-Loire vient de dévoiler son bilan 2018... L’association a attribué 284 000€ à la recherche l’an dernier. Des subventions qui seront officiellement remise le 8 février à 12 équipes différentes dont celle d’Yves Bigot, de Stéphanie David, de Gaëlle Fromont ou de Nicolas Joubert. Leurs projets concernent le colon, le sein, le poumon ou encore la peau.

Basket...

Ce mardi soir, Tours reçoit Angers à 20h Halle Monconseil dans le cadre du championnat de Nationale 1.

Hockey...

En délicatesse en ce moment en championnat de D1, les Remparts de Tours vont tenter de se resaisir ce mardi lors de la réception de Neuilly / Marne à 20h à la patinoire.