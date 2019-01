Les numéros impressionnants du Cirque de Pékin à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Les Étoiles du Cirque de Pékin étaient en représentation au Vinci de Tours ce dimanche 27 janvier. Cette saison, le cirque phénix part en tournée avec "Le Roi des singes".

A partir d'une œuvre littéraire très connue en Asie, pendant plus d'une heure trente et douze tableaux plus spectaculaires les uns que les autres, les artistes du cirque de Pékin ont enchaîné des prouesses avec des diabolos, des assiettes tournantes au bout d'une tige, avec des lassos, des jeunes contorsionnistes et des plateaux de verres de cristal, la jonglerie avec les pieds qui fait tournoyer des ombrelles... enfin tout ce qui fait la magie du cirque avec un dernier numéro époustouflant : un couple enlacé tournoyant au bout de drap rouge.

A découvrir en images ci-dessous avec les photos de Roger Pichot :