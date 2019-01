Sortez votre plus beau costume, le Bal Renaissance de Tours approche

Un événement particulier cette année.

1519-2019 : toute l'année la région Centre-Val de Loire célèbre les 500 ans de la Renaissance... Au programme : des événements inédits et une attention encore plus vive sur des manifestations organisées depuis de longues années.

Parmi elles, LE Bal Renaissance de Tours accueilli chaque année dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Passionnés et amateurs se réunissent le temps d'une grande soirée de musiques anciennes, pour apprendre les pas de l'époque ou montrer leurs talents. Le tout en costume, évidemment.

Cela fait plus de 20 ans que l'association Musica Ficta met au point cette soirée, accessible même sans costume (les plus intrépides peuvent en louer sur place, et le choix est incroyable !)

"Il suffit d'un pas pour entrer dans la danse et vous pourrez apprendre ces danses collectives dans une ambiance festive et sympathique au son des bombardes, chalemies, luths, violes, flûtes à bec et autres instruments de la Renaissance joués avec passion par les étudiants du département de musique ancienne et les classes de hautbois et bassons du CRR de Tours" expliquent les organisateurs qui donnent rendez-vous le 2 février dès 20h. pas de réservation : entrée à 12€, ou 7€ en tarif réduit.

Pour vous entraîner en amont, un cours est organisé le samedi matin dès 10h au Conservatoire, Salle Babilée (au 3ème étage).

En 2018 nous avions participé à la soirée, voir notre reportage sur 37°