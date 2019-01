StorieTouraine, 25/01/19 : un réacteur usagé démantelé à Chinon, les Gilets Jaunes 37 préparent l’Acte 11, la Banque Alimentaire sauvée de la détresse immobilière…

Et on connait l’adversaire du TVB en ½ finale de la Coupe de France.

Mise à jour en temps réel, la StorieTouraine vous offre un point complet et rapide sur l’actualité en Indre-et-Loire…

Démantèlement…

Dans les années 60, la France a construit 5 réacteurs « graphite » pour produire de l’électricité, dont 3 à Chinon. Désactivé en 1985, l’un d’entre eux va être démantelé à partir de 2030 comme l’a annoncé EDF cette semaine. Le chantier est colossal : il doit durer 25 ans. Des opérations très techniques car il y a des matériaux radioactifs et beaucoup d’amiante. Ces travaux seront les premiers en France, et l’électricien comme les élus locaux espèrent que d’autres pays s’inspireront du procédé chinonais pour leurs propres opérations, ce qui pourrait donc attirer des voyageurs d’affaire sur le territoire.

Afin de préparer les opérations, EDF va construire un démonstrateur industriel sur les emprises de sa centrale nucléaire d’Avoine dès 2020, pour un achèvement annoncé en 2022. Un projet qui dépasse les 10 millions d’€.

2 autres réacteurs graphites sont désaffectés à côté du réacteur A2 d’Indre-et-Loire.

Gilets Jaunes…

L’Acte 11 des Gilets Jaunes est programmé ce samedi à 14h au départ de la Place Jean Jaurès à Tours. Un millier de personnes avaient participé à l’Acte 10. Pour la première fois les policiers mobilisés par le commissariat de Tours porteront des caméras sur le torse afin de filmer les tirs de bombes lacrymogènes et de flashball. L’objectif des forces de l’ordre est de disposer d’images en cas de plainte ou de blessures. Il s’agit-là d’une requête du ministre de l’intérieur. 40 appareils sont disponibles au commissariat.

A noter : ce week-end d’autres manifestations sont annoncées en Touraine dont des chaînes humaines et des nuits revendicatives.

Contrôles routiers…

Du 17 au 23 janvier, gendarmes et policiers ont relevé 326 infractions sur les routes d’Indre-et-Loire, dont 121 excès de vitesse (198 dans l’agglo tourangelle). 63 personnes ont vu leur permis suspendu, dont 31 pour consommation de stupéfiants, 12 à cause de la vitesse et 20 après avoir trop bu.

Accident...

3 personnes ont été blessés lors d'un accident ce vendredi matin Route de Larçay à St Avertin.

Marche pour le Climat…

La dernière Marche pour le Climat de Tours remonte au 8 décembre 2018. La première manifestation de 2019 pour plus d’actions en faveur de l’écologie est elle prévue ce dimanche 27 janvier à partir de 14h30 Place de la Préfecture. Ensuite, le défilé prendra la direction du Jardin du Musée des Beaux-Arts avec un dépôt d'origamis autour du cèdre, la pose de panneaux indiquant « la perte dramatique de la biodiversité ces dernières décennies » et d’un panneau "Libérez Fritz" devant l'éléphant. A partir de 16h, plusieurs associations se réuniront Place de la Victoire.

Bonne nouvelle…

On vous en avait parlé sur Info Tours.fr : la Banque Alimentaire de Touraine cherchait un nouvel entrepôt pour stocker ses denrées alimentaires, car la SNCF souhaitait récupérer les locaux prêtés à l’association à St-Pierre-des-Corps. Ce jeudi, on a appris que la structure caritative qui distribue de l’aide alimentaire aux plus démunis avait trouvé une solution : un nouvel entrepôt dans la zone industrielle de St-Pierre-des-Corps, du côté des Atlantes. Elle pourra en disposer dès le 1er février, et le loyer annuel de 42 000€ sera pris en charge par l’Etat et le Département dans le cadre du financement du Plan Pauvreté.

Job dating et rugby…

Grande distribution, chauffeur de bus, BTP… Ces secteurs recrutent mardi lors d’un job dating « rugby » au stade Albaladejo de Joué-lès-Tours. RDV de 9h30 à 12h30 mais attention il faut s’inscrire en amont auprès de Pôle Emploi. Des hôtels et une association de services à la personnes seront également présents.

Volley…

Le TVB connait son adversaire pour la demi-finale de la Coupe de France : ce sera Narbonne. Tous les matchs du dernier carré auront lieu dans la même salle le week-end des 9 et 10 mars, mais on ne sait pas encore où. Tours est candidate.

Foot…

Pas de match officiel pour le Tours FC ce week-end mais une rencontre amicale face à Romorantin ce vendredi matin à Ballan-Miré. Succès des Tourangeaux 3-0.

Cinéma…

On débutait cette Storie avec une info radioactive… On termine de la même manière. Le film Fukushima, le couvercle du soleil de Futoshi Sato passera au CGR Tours centre le lundi 28.01 à 20h stands ouverts à 19h30. La projection sera suivie d'un débat en présence de Kolin Kobayashi correspondant en France d'un journal japonais, ainsi que des représentants de Sortir du Nucléaire, organisateurs de la soirée.

Autres séances :