Human Tech Days : 1700 participants au Vinci à Tours

Il y avait de l'ébulition ce jeudi au Centre des Congrès de Tours. Dans le cadre de la semaine du numérique « Human Tech Days », aka #HTD2019 pour les intimes, organisée par la région Centre Val de Loire, s'y tenait en effet le premier salon professionnel du numérique en région Centre Val de Loire.

Une semaine dédiée au numérique dans toute la région

On le sait, la Région croit beaucoup dans le numérique et l'innovation. Depuis plusieurs années, la collectivité s'est engagée dans une démarche poussée pour devenir une « smart région », en soutenant notamment les projets et entreprises sur son territoire. Cela se matérialise notamment sous l'égide du label « French Tech Loire Valley ».

Pour pousser la démarche plus loin, la Région a donc décidé d'organiser une semaine complète autour du numérique sur l'ensemble de son territoire. Cela a débuté lundi par une conférence inaugurale à Blois, avec la Renaissance pour thème central et l'idée derrière de remettre l'humain au cœur du numérique. Une semaine qui s'est poursuivie mercredi à Orléans, puis hier à Tours donc pour un temps fort réunissant un grand nombre d'entrepreneurs de la région et environ 1700 participants sur la journée.

Ebulition donc, mais aussi innovation. Sur la centaine de stands présents, on retrouvait ainsi les start-up les plus en vues de la "French Tech Loire Valley", à l'instar de "My Serious Game" ou "Géo Vélo" (qui a reçu le prix de l'innovation), mais aussi des agences de communication, des entreprises plus traditionnelles... Des écoles et formations étaient également à l'honneur, comme la Wild Code School, le Cercle Digital, ou encore le Programme Intelligence des Patrimoines porté par le Centre d'Etudes Supérieures de la Rénaissance.

Le Secrétaire d'Etat au numérique, dans son élément

Une journée marquée également par la venue du Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi. Après avoir visité la Grange Numérique à Joué-les-Tours (porté par la Ligue de l'Enseignement) et le CEFIM, l'école du Web et des réseaux sociaux, ce dernier a passé une partie de l'après-midi sur ke salon. Le Secrétaire d'Etat, visiblement dans son élément, a pris le temps de faire le tour du salon, s'arrêtant parfois longuement sur certains stands.

Du côté de la semaine du numérique, celle-ci se poursuit et se termine samedi à Bourges. Une semaine qui sera complétée par une 50aine d'événements labellisés ( la liste complète est ici) qui se déroulent dans les 6 départements tout au mois de janvier.

