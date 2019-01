StorieTouraine, 24/01/19 : Accord en vue chez Sandvik à Fondettes, près de 500 profs et lycéens mobilisés à Tours, le cancer de la prostate très meurtrier en Centre-Val de Loire…

On parle aussi du Bol d’Air de St Avertin.

Pour avoir un résumé de l’info en Indre-et-Loire, la StorieTouraine c’est la solution idéale… Il y a tout, et on la met à jour en temps réel…

Manif…

Un petit groupe de lycéens et un gros groupe de profs : ce jeudi matin, élèves et enseignants ont défilé ensemble de 10h à 12h dans les rues de Tours. Ils étaient près de 500. Objectif : dénoncer la réforme du lycée avec la disparition annoncée des filières L, ES et S. Dès la rentrée 2019, les élèves de 1ère qui veulent un bac général devront choisir des matières, et non plus un cursus. Les syndicats craignent des inégalités entre établissements si toutes les options n’y sont pas proposées. L’objectif de ce mouvement était également de dénoncer les suppressions de postes, par exemple 10 prévues à la rentrée 2019 au Lycée Grandmont de Tours Sud. D’autres actions ne sont pas à exclure dans les prochaines semaines.

Sandvik…

Une semaine après des tensions dans l’usine de Fondettes, les représentants du personnel de Sandvik et leur direction ont trouvé un début d’accord mercredi 23 janvier. Les discussions bloquaient sur le montant de la prime de départ proposée aux 161 personnes qui vont être licenciées d’ici 3 mois avec la fermeture du site pour cause de délocalisation. Au départ le groupe suédois proposait 10 000€, il a finalement accepté de passer à 25 000€. Selon la NR, l’accord sera formellement signé d’ici quelques jours. Deux repreneurs potentiels pourraient également se déplacer en Touraine la semaine pour visiter les installations fondettoises, toujours selon le quotidien.

Santé…

Cette semaine, Santé Publique France a publié un rapport sur les cancers dans le pays… Tous les cas de cancers et les décès liés à la maladie y ont été pris en compte sur une longue période, en l’occurrence de 2007 à 2016. Cette longue étude nous apprend que les habitant(e)s des régions Bretagne et Hauts de France sont particulièrement exposés aux tumeurs… Et qu’en Centre-Val de Loire la mortalité liée aux cancers de la prostate est plus importante qu’ailleurs. Toutes les cartes sont disponibles sur le site de franceinfo.

40 millions d’€ pour le sport à Tours…

C’est la proposition de Xavier Dateu. L’ex adjoint aux sports de la mairie est aujourd’hui dans l’opposition, mais surtout candidat déjà déclaré pour les élections municipales de 2020. Il détaille les premières pistes de son programme sur 37 degrés.

Course…

Le club de triathlon de Saint-Avertin organise son Bol d'Air, deux courses (7 et 13 km) ainsi qu'une randonnée nature ce dimanche 27 janvier. Au programme : une course enfants, puis deux courses à pied et une randonnée autour du château de Cangé, au départ du gymnase des Onze Arpents. Le parcours des courses ne change pas : une boucle de 7 km qui, doublée en partie, se transforme en 13 km. Le tracé est sur terrain mixte, sur route et chemin, il emprunte le parc du château de Cangé et comprend des côtes. Quant à la randonnée, le parcours de 10 km est modifié cette année. Il emmènera les randonneurs vers les hauts de Larçay avant de redescendre vers les bords du Cher. Le tracé est sans difficulté.

Infos pratiques : Course 7 km : 7 euros (+ 2 euros sur place) / Course 13 km : 10 euros (+ 2 euros sur place) / Randonnée 12 km : 4 euros / Course famille 1,2 km : gratuite

Horaires : Randonnée : départ libre entre 8h30 et 9h30 / 10h00 : départ de la course famille/enfants / 10h30 : départ commun des deux courses. Attention : Les allées et venues des véhicules sur le parcours des courses seront restreintes entre 8h00 et 13h00.

Réalité virtuelle…

Un escape game en réalité virtuelle a ouvert il y a quelques mois à Tours. On a testé, et c’est à lire sur 37 degrés.