Réforme du lycée : des profs en colère dans la rue jeudi à Tours

Manifestation dès 10h en centre-ville.

Lundi 14 et samedi 18 janvier, des profs du lycée Vaucanson de Tours Nord ont protesté contre la fermeture de classes de 2nde et de 1ère à la rentrée prochaine, craignant des suppressions de postes. A ce moment-là, on vous indiquait que d'autres établissements de l'agglomération envisagaient aussi de manifester. Et c'est pour ce jeudi 24 janvier... Deux appels sont parvenus à notre rédaction. Le 1er du lycée Paul-Louis Courier :

"Les réformes des lycées généraux et technologiques, de la voie professionnelle et du baccalauréat vont accroître les inégalités et la sélection entre élèves et établissements. Des remontées des académies, il se dégage une cartographie profondément inégalitaire de l’offre de formation. On peut ainsi évoquer de multiples situations où l’accès aux enseignements se restreint fortement. La liberté de choix laissée aux élèves et aux familles tant vantée par le ministre n’est qu’un leurre et fait courir le risque d’enfermer certains jeunes dans des impasses. (...) Les secondes organisées en familles de métiers impliqueront une déprofessionnalisation des filières professionnelles. Dans l'enseignement agricole ces réformes vont jusqu'à remettre en cause la présence d'une voie générale. Le baccalauréat, tel que le ministre l’a imposé aux élèves et aux personnels, par l’importance qu’il donne au contrôle local via le contrôle continu, va se transformer en diplôme local."

Les syndicats ajoutent que "Ces réformes se placent dans un contexte de préparation de rentrée marqué par l’amplification des suppressions de postes dans le second degré alors qu’il accueillera davantage d’élèves à la rentrée 2019. Les conditions de travail des élèves et des personnels vont continuer de se détériorer."

Autre message venu de Grandmont : "le lycée Grandmont est le plus touché par les réductions du personnel enseignant, puisqu'il perd 10 postes (sur un effectif de 207 enseignants). En réalité, 12 mais des moyens provisoires octroyés au lycée en préservent temporairement 2. L'année prochaine, le lycée devrait de nouveau perdre 4 postes, si la dotation exceptionnelle accordée par le rectorat au lycée pour la rentrée prochaine n'est pas reconduite."

Un rassemblement devant le plus grand lycée tourangeau est prévu à 7h45. Puis les profs en colère se rassembleront dès 10h devant la préfecture d'Indre-et-Loire à Tours. Le cortège devrait ensuite se déplacer en centre-ville, ce qui devrait entraîner des difficultés de circulation. Une AG avec les lycéens concluera la matinée revendicative à 12h aux Tanneurs, dans l'amphi 4.