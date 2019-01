StorieTouraine, 23/01/19 : la grippe se renforce en Touraine, Amboise aura son Grand Débat, le ministre du numérique en Indre-et-Loire jeudi…

On évoque aussi le départ d’un attaquant du Tours FC.

La StorieTouraine c’est un résumé de l’actu tourangelle mis à jour dès que nécessaire… Voici ce qu’il ne fallait pas rater ce mercredi :

Grippe…

Le virus de la grippe est de plus présent en Indre-et-Loire… Néanmoins notre région ne fait pas partie des plus touchées, surtout comparé au Sud du pays. Méfiance tout de même : pour éviter de tomber malade, lavez-vous régulièrement les mains et évitez les contacts avec des personnes souffrantes. Notez que la gastro est également très active partout en Touraine, en particulier au sud du département.

Grand Débat…

Une nouvelle réunion du Grand Débat programmée en Indre-et-Loire : le 30 janvier de 18h à 20h à la salle des fêtes d’Amboise. Voici les autres dates : jeudi 31 à 18h à la salle polyvalente de Noyant-de-Touraine, le lendemain à 18h au centre culturel d’Avoine, le vendredi suivant – 8 février – à la mairie de Port-sur-Vienne à 19h, le 9 Salle de la Mairie à St Genouph (18h), et le 25 février à 19h à la mairie de Lignières-de-Touraine.

Le Conseil de Développement de Tours Métropole s’engage aussi dans ce Grand Débat avec un échange sur l’organisation de l’Etat et des collectivités locales le 31 janvier à 18h Salle Jean Germain au siège de l’agglo, aux Deux-Lions (Av. Marcel Dassault). Autres sujets : la transition écologique le 13 février à 18h au même endroit, puis la démocratie et la citoyenneté le 20 février à 18h, toujours Salle Jean Germain.

Déplacement…

Le secrétaire d’Etat en charge du numérique vient en Indre-et-Loire ce jeudi 24 janvier. Mounir Mahjoubi est attendu à la Grange Numérique de Joué-lès-Tours à 14h pour échanger avec les acteurs et les bénéficiaires de cette structure gérée par la Ligue de l’Enseignement. A 15h15, il visitera le CEFIM aux Deux-Lions de Tours pour rencontrer des demandeurs d’emploi en formation et signer une charte Territoire France Connectée. Enfin, à 16h45, il se rendra au 1er salon Human Tech Days au Vinci, un événement accessible toute la journée pour découvrir les entreprises numériques du territoire, notamment ses startups.

Conseil municipal…

Joué-lès-Tours tiendra son 1er conseil municipal de 2019 lundi 28 janvier à 19h30. Séance publique en mairie. 16 points seront à l’ordre du jour, notamment pour parler des écoles.

Nomination…

L’Indre-et-Loire compte un nouveau défenseur des droits. L’ancien maire de La Riche Alain Michel vient d’être nommé après avoir exercé cette fonction dans le Loir-et-Cher. Il tient une permanence chaque mercredi après-midi au centre de vie du Sanitas à Tours et ce sur rendez-vous.

Pour rappel, le Défenseur des droits a cinq champs de compétences : la défense des droits des usagers des services publics, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, la défense et la promotion des droits de l'enfant, le respect de la déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité, l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte.

Mécénat...

L’entreprise tourangelle VLAD (Parçay-Meslay) annonce son soutien à l’association Chacun son Everest qui fiance des séjours à Chamonix pour les enfants atteints de cancers et leucémies ou les femmes en rémission d’un cancer du sein. Objectif : les aider à « guérir mieux ». La société reversera 1% de son chiffre d’affaire sur la vente de batteries biomédicales et industrielles fabriquées en Indre-et-Loire. Le dernier dispositif du genre avait permis d’aider Handicap International à hauteur de 23 000€ pour une action au Burkina-Faso.

Foot…

Le joueur du Tours FC Florent Stevance quitte le club. L’annonce a été officialisée ce mercredi. Un départ « à l’amiable » affirme-t-on du côté de la Vallée du Cher. Le footballeur était en poste seulement depuis l’été 2018. Il a marqué 3 buts depuis le début de la saison. Il va désormais évoluer à Seraing en Belgique, également club de 3ème division dans lequel il a déjà joué.