StorieTouraine, 22/01/19 : accidents pour cause de verglas sur l’A10, nouveau Grand Débat ce mardi à Bléré, une conférence d’artiste au CCC OD…

La StorieTouraine c’est un résumé de l’info tourangelle mis à jour en temps réel… Voici l’édition de ce mardi :

Glissades…

Malgré la vigilance orange de Météo France (toujours en vigueur ce mardi après-midi), on n’a pas vu de neige en Touraine mardi matin. Néanmoins, plusieurs routes étaient glissantes. Une dizaine d’accidents ont été recensés dans le département en début de matinée, en particulier sur l’A10 avec des bouchons dans les deux sens. Accidents notamment à Reugny et Auzouer-de-Touraine. Il y a eu de gros bouchons mais surtout 10 blessés dont 2 gravement atteints ..

Photo : Gendarmerie d'Indre-et-Loire.

Qualité de l’air…

L’association Lig’Air qui surveille la qualité de l’air en Centre-Val de Loire prévient que celle-ci sera médiocre ce mardi 22 et ce mercredi 23 dans le département d’Indre-et-Loire, et en particulier dans l’agglo tourangelle avec un indice de 6/10.

Prévisions de mercredi.

Grand Débat…

Lundi soir, la mairie de Bléré accueillait la première réunion officielle du Grand Débat en Touraine… Avec 250 personnes pour 60 places prévues au départ. Face à l’affluence, un autre rendez-vous est programmé ce mardi de 18h à 20h, toujours dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville.

Affaire Haddad…

Fin 2018 on vous a longuement parlé de l’affaire Mounia Haddad, cette élue LREM du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire séquestrée par sa famille courant juillet parce qu’elle refusait son projet de mariage avec son compagnon. Après un procès fleuve de son père, de ses oncles et de son frère, c’est sa sœur qui comparaissait lundi au tribunal de Tours. La jeune femme de 24 ans était jugée pour avoir consulté à de nombreuses reprises les comptes de Mounia Haddad grâce à son travail dans une banque d’Amboise. Des faits qu’elle a reconnus, et qui lui permettaient d’informer sa famille sur le quotidien de sa sœur. L’accusation a réclamé 4 mois de prison avec sursis, le jugement sera rendu le 7 février.

Pour rappel, un procès en appel de l'affaire Haddad est prévu cette année à Orléans.

Arts…

Ce jeudi 24 janvier, le CCC OD de Tours accueille une conférence avec l’artiste Franck Scurti à 18h. Cette conférence aura lieu dans le cadre des rencontres croisées entre le Centre de Création Contemporaine et le Jeu de Paume-Château de Tours qui organise des expos photo. C’est sans réservation. Gratuit pour les -18 ans et les membres CCC OD LEPASS. Tarif conférence pour les adultes : 4€.