Alerte orange neige et ouverture d’un gymnase pour sans-abris en Indre-et-Loire

La neige en Indre-et-Loire ! On l’annonçait au départ pour le milieu de semaine, ce sera peut-être plus tôt que prévu… Ce lundi après-midi, Météo France a placé le département en vigilance orange neige et verglas jusqu’à mercredi matin 6h. Alors que les températures sont très proches de 0°, les prévisions évoquent l’arrivée d’une perturbation très tôt ce mardi matin. Vers 5-6h, on pourrait avoir les premiers flocons sur l’ouest de la Touraine puis sur toute la région Centre-Val de Loire. Ces averses neigeuses matinales seront suivies d’autres petites averses prévues en fin de journée.

Au total, Météo France s’attend à voir tomber entre 1 et 6cm de neige sur le département, les quantités les plus importantes étant prévues à l’est. Des pluies verglaçantes sont également envisageables le matin. Dans tous les cas, les routes risquent d’être très glissantes et il faudra être prudent malgré l’organisation d’opérations de salage.

De nouvelles chutes de neige, ou des pluies, sont annoncées pour la journée de mercredi avant le retour d’un temps totalement sec jeudi.

En parallèle de cette alerte, et vu les températures (-2 la nuit à Tours, 4° l’après-midi), le plan Grand Froid va entrer en vigueur ce mardi 22 janvier dans le département. Selon la Croix Rouge, il restera activé pendant une dizaine de jours. L’association qui a aidé 2153 personnes lors de l’hiver 2018 va renforcer ses maraudes grâce à son réseau comptant plus de 300 bénévoles.

La préfecture d’Indre-et-Loire annonce elle l’extension du dispositif d’hébergement d’urgence. En plus des 501 places disponibles depuis novembre, 45 places d’accueil de nuit ont été ouvertes ces dernières nuits ainsi que 60 places en hôtel. Insuffisant car selon les autorités, une demi-douzaine d’hommes seuls restait sans solution chaque nuit depuis quelque temps. Un gymnase avec 30 lits va donc être mis à disposition dès ce mardi soir, et il s’agit du gymnase Racault de Tours (dans l’ouest de la ville) déjà ouvert les années précédentes. Des bénévoles de la Croix Rouge et d’Emergence y assureront l’accueil des sans-abris.

Les services de l’Etat indiquent qu’elles pourront « adapter » leurs plans si besoin dans les jours à venir.