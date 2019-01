[#MIAM] Un nouvel étoilé Michelin tourangeau : Gaëtan Evrard à Montbazon

Il est à la tête du restaurant L’Evidence depuis un an.

C’était son objectif, et il ne le cachait pas… Ce lundi 21 janvier le jeune chef tourangeau de 36 ans Gaëtan Evrard a décroché sa première étoile au Guide Michelin, un peu plus d'un an après l’ouverture de son restaurant L’Evidence à Montbazon… Ouverture, ou plutôt réouverture. Car le cuisinier a d’abord officié Rue Colbert à Tours et sous la même enseigne avant de s’expatrier au sud pour s’agrandir.

Le N°1 de la Place des Marronniers de Montbazon retrouve donc l’étoile dont disposait auparavant Olivier Arlot à la même adresse lorsqu’il y exploitait La Chancelière. Une récompense indéniable et méritée pour Gaëtan Evrard, qui aime surprendre ses clients avec des mets surprises. Son menu « signature » à 87€ ne présente ainsi que de vagues intitulés : « hommage », « Balade dans la forêt » ou « retour de criée », offrant seulement une petite idée de la composition de l’assiette.

A LIRE AUSSI :Notre critique de l’Evidence publiée fin 2017 et le portrait de Gaëtan Evrard sur 37 degrés

Convié à la cérémonie de Michelin avec tous les autres nouveaux étoilés, Gaëtan Evrard rejoint donc le club des tables les plus prestigieuses d’Indre-et-Loire selon le célèbre guide rouge. On y trouve naturellement Les Hautes Roches de Rochecorbon, Le Château de Pray à Chargé près d’Amboise, et La Promenade au Petit-Pressigny. Que des restaurants avec une étoile, et aucun d’entre ne figure à Tours même si la ville a compté dans le passé plusieurs représentants comme La Roche Leroy ou Charles Barrier. Par ailleurs, L’Auberge du Bon Laboureur de Chenonceaux ne figure plus dans cette liste.

Au niveau de la région Centre-Val de Loire, on retiendra la deuxième étoile de Christophe Hay à Montivault près de Chambord, superbe ascension pour un chef amoureux des produits du terroir. A Ardon (juste à côté d'Orléans), La Table d’à côté obtient elle sa première étoile quelques mois seulement après son ouverture.