StorieTouraine, 21/01/19 : un homme sans permis à 120km/h Rue Giraudeau, recrudescence de vols de batteries, explosion des demandes de primes d’activité à la CAF37…

On parle aussi de la sortie d’un livre sur Fondettes

La StorieTouraine vous liste les infos essentielles à retenir en Indre-et-Loire, et on la met à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

Excès de vitesse (et pas que)…

Normalement en ville on doit rouler à 50km/h, voire à 30 dans de nombreuses rues de Tours. Même en pleine nuit. Et pourtant ce lundi vers 3h35, une patrouille de la police municipale a repéré une Peugeot 2016 à 120km/h Rue Giraudeau. L’homme a été pris en chasse par les policiers, non sans griller un feu rouge à l’angle du Boulevard Jean Royer. Il a été interpellé au niveau du Carrefour de Verdun, alors qu’il circulait avec un jeune enfant. Les agents se sont rendus compter qu’il n’avait pas de permis, et il a été placé en garde à vue.

Excès de vitesse (bis)…

Ce dimanche, vers 17h15, les gendarmes tourangeaux ont contrôlé un jeune homme à 197km/h au lieu de 110 sur l’A10 (photo ci-dessus). L’homme de 20 ans a vu son permis suspendu et il devra comparaitre devant le tribunal correctionnel de Tours.

Vols…

Bourgueil, Azay-le-Rideau, Amboise, Luynes, La-Membrolle-sur-Choisille, Chinon… Selon les gendarmes, toutes ces communes ont été ciblées par des voleurs de batteries de voiture. Depuis quelques jours, 19 faits ont été dénoncés, et 6 tentatives constatées. A chaque fois les suspects ont agi de nuit, en pleine rue, en faisant sauter les capots des véhicules. Les batteries ainsi dérobées pourraient être revendues par la suite au marché noir. Le phénomène est en tout cas bien plus important que l’année dernière.

Fin de recherches…

La police de Tours a indiqué lundi matin que le corps de Nicolas Moulay avait été retrouvé dans la Sarthe. Cet homme de 39 ans était porté disparu depuis le 9 janvier et son départ du logement qu’il occupait dans le secteur du Carrefour de Verdun. On ignore pour l’instant les circonstances de ce décès.

Prime d’activité…

Le 10 décembre, Emmanuel Macron a annoncé une revalorisation de la prime d’activité concernant les salariés touchant jusqu’à 1,5 SMIC. Conçue comme une mesure en réponse à la crise des Gilets Jaunes, cette initiative dope les demandes auprès de la CAF : 3 300 en 15 jours en ce début janvier, contre 480 à la même époque en 2018. Pour savoir si vous y avez droit et comment procéder, vous pouvez utiliser le site mes-aides.gouv.fr.

Livre…

La ville de Fondettes prépare la sortie d’un livre recensant ses sites remarquables, les particularités de son patrimoine ou encore des anecdotes insolites sur la commune. Sortie prévue avant l’été pour Fondettes et ses trésors, mais l’ouvrage peut être précommandé pour 15€ au lieu de 19 auprès de l’Hôtel de Ville. Infos au 02 47 88 11 25.