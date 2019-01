10 événements bluffants ou insolites qui vont marquer les 500 ans de la Renaissance en Indre-et-Loire

De grands spectacles, des bals, de la mode…

Le 2 mai 2019 on commémorera le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, dont le corps repose à Amboise. Le génie italien, à qui l’on doit la célèbre Joconde ou les premiers plans d’hélicoptère, a fini sa vie dans le Val de Loire à une époque foisonnante pour la culture ou l’architecture. Un demi-siècle plus tard, la région Centre-Val de Loire compte profiter de l’occasion pour se payer un coup de pub mondial avec un catalogue d’événements foisonnant : pas moins de 700 propositions labellisées, programmées par plus de 400 monuments ou associations répartis dans les six départements de la région.

Si certains rendez-vous existent depuis de nombreuses années, ils bénéficieront cette année d’une visibilité supplémentaire. Le Conseil Régional espère voir débarquer 15% de touristes en plus et mobilise 3 millions d’€ (au lieu de 2) pour soutenir les différents organisateurs.

Nous avons épluché le calendrier des prochains mois à la recherche d’idées de sorties incontournables ou détonantes. 230 sur 700 se dérouleront en Indre-et-Loire. Voici ce que nous avons retenu :

1 – 2 février, Bal Renaissance à l’Hôtel de Ville de Tours dès 21h

Rangez vos jeans ou vos robes… Oubliez les slows et la choré du dernier tube d’Aya Nakamura… Place aux musiques anciennes et aux costumes d’époque. Chaque année, la salle des fêtes de la mairie tourangelle accueille des passionnés ou des néophytes réunis pour danser comme au XVIe siècle. On avait testé l’an dernier pour 37 degrés et on s’en souvient encore. (Autre bal le soir du 18 mai au Château du Rivau à Lémeré).

2 – 30 mars, causerie musicale au Grand Théâtre de Tours dès 17h

Beaucoup de concerts et d’événements musicaux figurent dans ce programme des 500 ans de la Renaissance. Mais pour en profiter pleinement, un peu de culture G ne vous fera pas de mal. Connaissez-vous la ciste, la vièle ou le luyth ? Ces instruments à vent historiques n’auront plus de secret pour vous grâce à une conférence de Denis Raisin Dadre de l’ensemble de musiques anciennes Doulce Mémoire qui partira d’ailleurs jouer à Boston cette année.

3 – 2 mai, journée anniversaire au Clos Lucé d’Amboise

Le Clos Lucé c’était en quelque sorte le bureau de Léonard de Vinci. Un peu à l’écart du centre-ville, ce château va faire revivre son illustre locataire toute l’année, et plus particulièrement le jour de son décès. Au programme : témoignage de 50 personnalités sur l’héritage du peintre et la création d’une œuvre en argile et en musique avec le plasticien H.L Bergey. (Et le 19 mai, performance de danse contemporaine en suspension par A Fleur d’Airs).

4 – Dès le mois de juin, l’Hôtel Gouin dévoile les secrets de sa façade à Tours

Malgré les bombardements subis par la ville de Tours, la façade Renaissance de l’Hôtel Gouin est toujours debout Rue du Commerce. Une véritable œuvre architecturale dont vous pourrez percer les secrets avec l’application Géomotifs sur votre téléphone. A l’aide de votre caméra, vous observerez le bâtiment dans ses moindres détails. Un jeu culturel du XXIe siècle pour replonger dans l’univers du XVIe. (A noter aussi : un concert au clavecin dans l’Hôtel Gouin le 12 octobre dans le cadre du festival Concerts d’Automne dédié aux musiques anciennes).

5 – Dès le 29 juin, son et lumière sur la façade du Musée des Beaux-Arts de Tours

Après la légende de Saint-Martin, le spectacle estival nocturne tourangeau s’intéresse à la Renaissance pour 3 ans. On ne sait pas encore qui va le réaliser, mais on sait qu’il va abandonner la façade de la cathédrale pour celle du Musée des Beaux-Arts situé à quelques dizaines de mètres de l’édifice religieux. Un événement gratuit. A noter que la ville va aussi rénover le Jardin Beaune-Semblançay (derrière la Rue Nationale) pour mieux le mettre en valeur.

6 – Dès le 1er juillet, spectacle nocturne au Château d’Azay-le-Rideau

Récemment rénové, le monument veut garder les visiteurs jusqu’à la tombée du jour avec la création d’un spectacle nocturne dans le parc. Une déambulation autour du thème de l’invention et de la découverte. Elle sera proposée chaque soir, et on nous promet notamment une ambiance brumeuse du côté de la pièce d’eau…

7 – Le 21 juillet les Borgia reviennent à la Forteresse de Chinon

En 1498 César Borgia avait fait sensation en arrivant à Chinon. Son cortège sera reconstitué le temps d’une journée festive avec ateliers d’escrime ou de danse, ambiance luxueuse ou bal Renaissance en soirée. Fastueux et grandiose.

8 – Le 29 juin, défilé de mode en costume sur le Pont de Fil à Tours

Le Centre de Formation aux Arts de la Mode de Tours prépare un défilé inspiré de la Renaissance sur cette passerelle précieuse qu’est le Pont de Fil, face au Château de Tours. Vous découvrirez donc les créations des élèves de l’école de Paul-Bert en soirée. Et puisqu’on parle de mode, retenez aussi qu’un parfumeur installé à Candes-Saint-Martin (Nicolas de Barry) a reconstitué des fragrances de la Renaissance. Une sacrée prouesse.

9 – Les 25 et 26 mai, performances artistiques au Château du Plessis de La Riche

Demeure de Louis XI, le Château du Plessis espère profiter des 500 ans de la Renaissance pour faire sa propre renaissance, autrement dit se distinguer dans la programmation. Le temps d’un week-end la Cie Cano Lopez qui y réside va proposer des « machines » artistiques, soit des créations scéniques ou physiques conçues « comme une série de rouages » en hommage aux grands personnages de l’époque. Une interprétation très moderne, musicale et théâtrale de la révolution créative du XVIe siècle.

10 – Du 26 au 28 avril, XL Art à Saint-Antoine-du-Rocher

Le festival consacré aux grandes œuvres (au moins 2m sur 2m) va réunir 70 artistes dans un esprit Renaissance. Tout sera gratuit.