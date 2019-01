Pour oublier le blues de Moscou, le TVB assomme Ajaccio

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

La défaite 3-0 de jeudi contre le Dynamo Moscou a plombé le Tours Volley Ball en Ligue des Champions, mais elle n'a pas empêché le club de rebondir en championnat de Ligue A dès ce dimanche.

Une semaine après avoir battu Rennes qui était leader au classement, les hommes de Pascal Duflos recevaient les Corses d'Ajaccio et ils se sont imposés assez nettement, 3-0. 25-20 dans le premier set, 25-23 dans le second (avec des difficultés pour s'imposer) et 25-22 dans la dernière manche. Le TVB a donc été décisif mais totalement dominateur. Ce succès lui permet tout de même de prendre la tête du championnat.

Les photos de Tours-Ajaccio par James Techer :