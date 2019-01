Mobilisation constante pour les Gilets Jaunes à Tours

Les photos de l'Acte 10.

Samedi, jusqu'à un millier de personnes se sont rassemblées en centre-ville de Tours lors de l'Acte 10 des Gilets Jaunes. Près d'une semaine après le lancement du Grand Débat que leur mouvement a contribué à initier, les militantes et militants ont poursuivi l'occupation de la rue pour faire entendre leurs revendications (plus de pouvoir d'achat, plus de vie démocratique, lutte contre des violences policières)... La mobilisation reste comparable à celles des Actes 8 et 9.

Le rassemblement est parti de la Place de la Résistance vers 14h30, et comme chaque samedi il a défilé Rue Nationale, Place Anatole France ou encore Boulevard Béranger. Un cortège calme et plutôt bon enfant pour la première partie de l'après-midi avant les échanges tendus avec les forces de l'ordre autour du commissariat à partir de 16h30. Il restait alors une centaine de personnes Rue Marceau quand le reste de la manifestation marchait plutôt vers les Halles et s'est dispersé aux alentours de 17h.

4 personnes ont été interpellées, dont 3 en fin de journée. La préfecture d'Indre-et-Loire a recensé 3 blessés. Le calme est totalement revenu aux alentours de 19h, alors que les policiers et un escadron de gendarmes mobiles étaient déployés pour quadriller le centre-ville et disperser les derniers individus agités. A noter que ce dimanche un appel à se rassembler contre les violences policières a été lancé pour 14h Place Anatole France. Le groupe Street-Medics de Tours évoque ainsi "pas mal de débordements policiers" pour cette journée du 19 janvier, évoquant par exemple des jets de bombes lacrymogènes sur les voitures.

Le diaporama photo de Laurent Depeigne et Pascal Montagne :