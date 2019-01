Un dernier quart-temps de folie entre Tours et La Rochelle

Et à la fin c'est Tours qui gagne.

Quelle fin de match samedi soir à Monconseil ! Irrégulier depuis plusieurs semaines dans son championnat de Nationale 1 de basket, l'UTBM devait absolument faire un résultat contre La Rochelle pour rester dans la course aux play-off de fin de saison. Ce succès, les basketteurs tourangeaux ont été l'arracher de haute lutte en fin de rencontre après trois périodes très disputées entre les deux équipes.

Dans le 1er quart, c'est Tours qui a pris les commandes de peu avec un avantage de 2 points (22-20), gommé par La Rochelle au moment de la mi-temps (42-45). En troisième période, Tours continue de coller au score sans pour autant prendre l'avantage au moment du buzzer (61-62) et puis dans les dix dernières minutes, festival des hommes de Pierre Tavano qui enchaînent les paniers en maîtrisant leurs défenses. Ils marquant 26 points et n'en laissent que 15 aux Charentais qui se retrouvent dépassés et s'inclinent.

Avec ce succès 87-77, l'UTBM gagne deux rangs dans un classement très serré : Tours est 6ème après 18 journées et en attendant un déplacement à Lorient dans une semaine, un choc contre des Bretons qui occupent la 2ème place de cette poule B avec un seul point de plus que les Tourangeaux.

Tours-La Rochelle en photos par Philippe Maitre et James Techer :