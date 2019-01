30 projets sur scène en une nuit au Conservatoire de Tours

Rendez-vous fixé ce vendredi 25 janvier.

Pour la 6ème année consécutive, la Nuit des Conservatoires invite le public à découvrir le travail des élèves des écoles de musique du pays, et notamment les projets des Tourangelles et des Tourangeaux qui travaillent entre les murs du Conservatoire Francis Poulenc Rue du Petit Pré.

"C’est l’occasion de 'confier les clés' à nos étudiants des hauts cycles de toutes les esthétiques afin qu’ils vous fassent découvrir leur talent" explique la direction. Au programme : musique mais aussi danse et théâtre "sous toutes leurs facettes avec la volonté de promouvoir une culture ouverte et généreuse".

Tout au long de la nuit, 80 projets d'une vingtaine de minutes seront présentés dans différents lieux du CRR : salle Molière, salle Poulenc, Auditorium, Amphithéâtre de la Faculté de Musicologie, salle Dutilleux, studio de danse Maillot et la Chapelle. Ça commence à 19h30 et c'est gratuit.

Le lendemain, samedi 26, le Conservatoire accueille également un spectacle : Jazzin' Broadway.

Le pitch : Voyage au cœur de la plus célèbre rue de Manhattan, avec ses théâtres où règne encore l'esprit du Musicale américaine de la « belle époque ». Sur des accents de jazz et les percussions du « tap dance », musiciens, chanteurs et danseurs vous entraîneront dans l’univers coloré de Broadway. Un spectacle vivant, pétillant et enlevé à découvrir en famille avec les yeux qui brillent...

Mis en scène par Anne et François Naudin de la compagnie Champ de Lunes, accompagnés par l’Orchestre d’Harmonie du site Jules Simon du conservatoire de Tours (direction : Rémi Dubois). Avec la collaboration des écoles de danse Dancing Feet (claquettes) de Laurence Bernier, ACO (modern-jazz) d’Eva Loriau, les élèves de Jazz à Tours et des classes de jazz et danse du CRR.

Là aussi l'entrée est gratuit. Séances à 16h30 et 18h30.