A Tours, des places en plus pour les conférences des Jeudis de la Santé

Les échanges seront retransmis sur Internet.

C'est une initiative qui a vite trouvé son public : depuis 2015, la mairie de Tours organise régulièrement des conférences sur la santé dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville... Baptisés, Les Jeudis de la Santé, ces rendez-vous autour de l'alimentation ou des rhumatismes se déroulent en présence de professionnels reconnus. Ils sont gratuits, rendus accessibles au grand public et il arrive que les places manquent, donc que des personnes soient refoulées.

Pour éviter cela, la ville adapte son dispositif... Ce jeudi 24 janvier, le psychiatre du CHU de Tours Vincent Camus s'exprimera autour du thème des personnalités difficiles. 450 places seront disponibles dans la salle des fêtes et, pour la première fois, 300 autres chaises seront disposées dans la salle voisin, celle habituellement dédiée aux mariages. La conférence y sera retransmise sur un écran géant.

Par ailleurs, pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se déplacer, la conférence sera diffusée en direct sur Internet et archivée afin de la regarder en replay au moment de son choix, un dispositif similaire à celui déployé pour les conseils municipaux.

La conférence débutera à 18h30 mais les portes de l'Hôtel de Ville ouvriront dès 17h45.

Voici le texte de présentation de la conférence :

Pervers narcissique, caractériel, personne toxique...



Il n'est pas rare d'invoquer la personnalité du proche avec qui l'on a des difficultés relationnelles dans son environnement personnel familial ou professionnel...



Mais que recouvrent ces termes ? Comment comprendre et décrire la personnalité ? Quels traits de personnalité nous sont familiers ? Quels sont ceux qui nous sont insupportables ? Au cours de cette conférence, nous décrirons comment on peut comprendre et décrire la personnalité et tenterons de démontrer en quoi certains traits de personnalité peuvent donner une couleur particulière aux relations interpersonnelles. Mieux comprendre et repérer ces traits de personnalité chez l'autre peut améliorer la qualité de la relation avec lui/elle, mieux percevoir ces traits chez soi, c'est aussi mieux comprendre comment nous nous donnons à voir à l'autre et comment il/elle nous perçoit...

Prochain rendez-vous le 14 mars, sur les accidents vasculaires cérébraux ; le 25 avril sur la vieillesse ; le 6 juin sur le don d'organes.