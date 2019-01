StorieTouraine, 18/01/19 : un conducteur recherché à St Avertin, 1 million d'€ pour le Plan Pauvreté en Touraine, Tours en manque de Soleil...

On parle également du prochain match du Tours FC.

Pour un résumé de l'actu tourangelle mis à jour en temps réel, demandez la StorieTouraine !

Gros excès de vitesse...

Ce vendredi les gendarmes d'Indre-et-Loire indiquent avoir contrôlé une Audi à 175km/h au lieu de 80 sur la D61 entre Amboise et Montrichard. Le véhicule a été placé en fourrière. Une Porsche a également été flashée à 145 au lieu de 80 peu de temps après. Les conducteurs se sont vus retirer leur permis.

Avis de recherche...

Jeudi en fin d'après-midi, les gendarmes d'Indre-et-Loire ont voulu contrôler un véhicule suspect à Larçay. Le conducteur a refusé de s'arrêter et est parti en direction de Tours. Poursuivi par les militaires, le chauffard a fini par perdre le contrôle du véhicule et il a percuté le coteau sur la D976, la route qui longe le Cher. Il s'est enfui, en revanche la passagère de 32 ans qui voyageait à ses côtés a été très sérieusement blessée après ce choc. Un important disposiif a été déployé pour retrouver le conducteur, notamment avec un hélicoptère. Jeudi soir, il n'avait pas permis de localiser le fugitif.

Interpellations...

Selon France Bleu, des salons de massages ouverts Rue d'Entraigues et Rue Néricault Destouches ont été fermés après une opération de police menée cette semaine. 6 personnes ont été interpellées : 2 gérants et 4 masseuses. L'affaire porte sur des soupçons de prostitution : les femmes proposaient des "finitions manuelles" à caractère sexuel aux clients. Toutes ces personnes ont été relâchées... Les 2 gérants seront convoqués devant la justice, les masseuses de nationalité chinoise risquent elles une expulsion du territoire français.

Evacuation..

Jeudi après-midi, alerte incendie dans un cabinet d'assurance au niveau de la Tranchée à Tours... Un dégagement de fumée après un court circuit. 14 personnes ont été évacuées.

Plan Pauvreté...

L'Indre-et-Loire a été retenu comme département pilote pour tester les mesures du Plan Pauvreté d'Emmanuel Macron. Pour mettre tout cela en oeuvre, la secrétaire d'Etat Christelle Dubos était en Touraine jeudi afin de visiter des dispositifs sociaux de Montlouis et La-Ville-aux-Dames. Elle a annoncé le déblocage d'1 million d'euros pour financer la formation des personnels en charge de l'accompagnement des plus vulénrables, l'insertion professionnelle des personnes touchant le RSA ou encore le soutien des jeunes isolés qui atteignent 18 ans et quittent donc le dispositif de l'Aide Sociale à l'Enfance.

Météo...

Il fait plutôt beau cette semaine, et c'est bon pour le moral ! Il faut dire que depuis le début de l'année, l'ambiance est bien grise en Touraine... 32h d'ensoleillement à Tours entre le 1er et le 16 janvier. C'est peu, 4h de moins que la moyenne sur cette période et également moins que la moyenne française qui était de 44h en 16 jours. C'est à Montpellier qu'on a vu le plus de ciel bleu en ce début 2019. A Rouen seulement 2h en deux semaines... Il y a donc pire que nous !

Foot...

19ème journée de National ce vendredi soir pour le Tours FC. Renforcé d'un nouveau coach - Michel Estevan - et de deux milieux de terrain, le club reçoit Marignane à 20h à la Vallée du Cher. Comme toujours victoire impérative afin de tenter de quitter la zone de relégation.

Handball...

Pour le championnat de LFH, les Conquérantes de Chambray se déplacent à Nice ce vendredi à 20h30.