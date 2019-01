Blog'In Tours : une journée pour tout savoir sur les blogs et les réseaux sociaux

C'est samedi au Grand Théâtre

Les blogs et les réseaux sociaux seront à l'honneur samedi au Grand Théâtre de Tours. Nos confrères de TMV organisent en effet la deuxième édition de Blog'In Tours, le salon dédié à ces deux thèmes.

Lancé l'an dernier avec l'idée de mettre à l'honneur celles et ceux qui font bouger la Touraine sur le web, le salon Blog'In Tours, premier du nom avait su trouver son public. C'est donc tout naturellement qu'il revient cette année, avec une formule similaire.

Tout au long de la journée, le Grand Théâtre se fera donc le point de convergence de tout ce que Tours et la Touraine fait de mieux en terme d'influenceurs du web : qu'ils soient blogueurs, youtubeurs ou encore instagrameurs.

Ils seront ainsi une trentaine répartis en quatre grands thèmes d’expression (déco/lifestyle, mode/beauté, culture, enfants) à se relayer toute la journée dans le cadre de rencontres, d'ateliers, de tables rondes ou de démonstrations. Une façon de franchir la barrière de l'écran et de rencontres IRL avec le public.

Une journée gratuite qui permettra également et tout simplement de découvrir le Grand Théâtre. Et rien que pour ça, nous on trouve que ça vaut le coup d'aller jeter un oeil.

Le programme complet est disponible ici