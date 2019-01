Quel Acte 10 pour les Gilets Jaunes en Indre-et-Loire ?

Plusieurs rendez-vous sont programmés.

Le Grand Débat a commencé et les Gilets Jaunes continuent de manifester. Cela fait désormais deux mois que des rassemblements se déroulent tous les week-ends pour critiquer la politique du gouvernement, et même s'ils ne sont pas aussi massifs que le 17 novembre ils continuent de rassembler un nombre conséquents de citoyennes et de citoyens : près d'un millier de personnes par exemple les samedis 5 et 12 janvier.

Ce samedi 19 janvier, un Acte 10 est donc en cours de préparation par les animateurs des différents groupes de Gilets Jaunes actifs sur les réseaux sociaux. Une manifestation est évidemment prévue à Tours mais, innovation !, son départ se fera de la Place de la Résistance. C'est la première fois que manifestantes et manifestants se donnent rendez-vous à cet endroit après avoir organisé des événements Place de la Liberté, Place Anatole France, à la gare ou Place Jean Jaurès. Comme à chaque fois, l'horaire choisi est 14h.

Non déclaré en préfecture, le cortège n'a pas de parcours défini. Pour l'Acte 9 il avait fait plusieurs tours dans le centre-ville, passant par le Vieux-Tours, la Rue Nationale ou la Place de la Préfecture. Des tensions avaient éclaté au moment des deux passages devant le commissariat et lorsque les forces de l'ordre ont entrepris de mettre fin à la manifestation vers 17h30. 9 personnes avaient été interpellées, 3 d'entre elles seront convoquées devant la justice. Plusieurs personnes ont également été blessées et côté Gilets Jaunes on s'insurge régulièrement contre des violences policières. Un rassemblement est d'ailleurs annoncé dimanche après-midi dès 14h Place Anatole France. Une marche blanche afin de dénoncer la répression de la mobilisation par les policiers et les gendarmes. Deux autres rassemblements de ce style ont déjà eu lieu des soirs de semaine depuis le début du mouvement (150 à 200 personnes le 9 janvier), et lors de l'Acte 9 plusieurs banderoles visaient spécifiquement les forces de l'ordre. Depuis le début du mouvement, plusieurs dizaines de personnes ont été blessées dont un homme qui a eu la main arrachée le 1er décembre.

A noter également qu'un autre type d'action est en cours de préparation, cette fois pour le dimanche 27 janvier : 5 grandes chaînes humaines pourraient se former en direction de Versailles et à partir des différentes extrémités de la France. 2 d'entre elles traverseraient la région Centre-Val de Loire.

Enfin, sur Facebook, on trouve des appels de Gilets Jaunes à participer aux réunions du Grand Débat pour porter les revendications du mouvement, tout en affichant un fort scpetiscisme sur l'efficacité réelle de la démarche. 9 rendez-vous sont déjà prévus en Indre-et-Loire, dont un premier lundi 21 à Bléré.