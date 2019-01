StorieTouraine, 17/01/19 : hommage tourangeau aux pompiers morts à Paris, chiffres de ventes du glyphosate en Indre-et-Loire, le TVB battu à Moscou…

On (re)parle aussi du match des Bleues prévu à Tours.

La StorieTouraine vous résume l’info chaque jour en Indre-et-Loire et on l’actualise dès que nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

Pompiers…

Ce jeudi était une journée d’hommage à Simon Cartannaz et Nathanaël ,Josselin, les deux pompiers morts samedis à la suite d’une explosion de gaz Rue de Trévise à Paris. Les deux hommes ont été décorés de la légion d’honneur à titre posthume dans la capitale, et à Tours les soldats du feu et les personnels administratifs du SDIS37 se sont également rassemblés dès 9h30 pour honorer leur mémoire comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, prise par Gabin Bruneau pour les pompiers tourangeaux. Le sous-préfet de Chinon assistait à cette cérémonie.

Tram…

Mercredi soir le tram de Tours n’a pas circulé entre Joué Hôtel de Ville et Lycée Jean Monnet. Fil Bleu a stoppé le trafic sur la partie Sud de la ligne à la suite de tensions à hauteur de Bulle d’O. Deux véhicules ont notamment été dégradés. Des taxis ont été mis en place pour rallier Jean Monnet depuis la mairie jocondienne. Le trafic a repris normalement jeudi matin.

Pesticides…

Ce jeudi soir, l’émission Envoyé Spécial de France 2 consacre l’ensemble de son temps d’antenne au glyphosate. En parallèle, nos confrères de franceinfo publient la carte des ventes de glyphosate, département par département. Il s’agit bien des chiffres de produits écoulés et non épandus. Le total dans le pays c’est 9 000 tonnes pour l’année 2017 dont 124 en Indre-et-Loire. Loin des 379 vendues dans l’Aube, mais plus que les 110 du Loiret. Rappelons par ailleurs que depuis cette semaine, le Roundup Pro 360 qui contient du glyphosate est totalement interdit en France, que ce soit à la vente, à l’achat ou à l’utilisation. Le produit contient du glyphosate, une substance réputée cancérogène que l’Union Européenne et le gouvernement français envisagent d’éradiquer complètement à terme même si de nombreux agriculteurs continuent de l’utiliser.

Volley…

Un match à 3 000km de Tours ce jeudi pour le TVB… Les hommes de Patrick Duflos affrontaient le Dynamo Moscou pour leur 3ème match de poule de Ligue des Champions. Bilan avant le coup d’envoi : une victoire et une défaite. La rencontre a été très serrée : chaque set s'est joué à 2 points... mais le TVB les a tous perdus, ayant souvent été devancé par ses adversaires. Il s'incline donc 3-0 ce qui complique sa tâche en vue d'une qualification pour la suite de la compétition...



Foot…

Ce mercredi on apprenait que les joueuses de l’équipe de France de foot disputeraient un match amical à Tours, à la Vallée du Cher. La rencontre est prévue le 4 mars et on sait contre qui : l’Uruguay. Pas encore de précisions en revanche sur le prix des places et les modalités de réservation.