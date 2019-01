Cécile Chevillard nouvelle adjointe à la petite enfance à Tours

Elle était jusqu'à présent déléguée aux grands événements...

Le 04 janvier dernier, Barbara Darnet Malaquin, adjointe à la petite enfance, la jeunesse et l'éducation de la ville de Tours annonçait sa démission sur fond de désaccord avec le maire de Tours, Christophe Bouchet. L'élue accusait notamment ce dernier de l'avoir traitée de "pourrie" en plein conseil municipal, vidéo à l'appui. Un acte de non-retour après plusieurs mois de collaboration plutôt fraiche et distante entre le maire et son adjointe.

Restait à savoir qui Christophe Bouchet allait nommer à ce poste vacant. Le nom de la remplaçante a été annoncé ce mercredi 16 janvier lors de la cérémonie de voeux aux personnalités. Comme beaucoup le disaient en coulisses c'est finalement Cécile Chevillard qui récupère le poste d'adjointe vacant avec la gestion de la petite enfance, de la jeunesse et de l'éducation.

Un mauvais signe pour certains qui n'ont pas manqué de rappeler que Cécile Chevillard est notamment connue pour ses positions sociétales conservatrices. Depuis le début du mandat en 2014, l'élue auparavant déléguée aux grands événements s'est notamment faite remarquer pour son engagement au sein de la Manif pour Tous, ou encore en 2016 pour des propos critiques envers le centre LGBT qui avaient créé un malaise au sein du conseil municipal.

Aussitôt l'annonce faite par le maire de Tours, sur les réseaux sociaux, plusieurs réactions ont eu lieu comme celle de l'élu d'opposition Emmanuel Denis qui a dénoncé ce choix. Le Centre LGBT de Touraine n'a pas manqué non plus d réagir avec les propos suivants : "Le Maire de Tours choisit une élue Manif Pour Tous à l'éducation. Quel triste signal pour pour notre ville alors que les agressions LGBTphobes n'ont jamais été aussi nombreuses. Espérons que l'obscurantisme n'aveuglera pas l'élue face au devoir de lutte contre le suicide des jeunes LGBTI."

Cécile Chevillard est par ailleurs élue au Conseil Départemental depuis 2015 sur le canton de Tours-Nord, qu'elle avait remporté avec son binôme Xavier Dateu.

MG