StorieTouraine, 16/01/19 : course-poursuite dans le Vieux-Tours, déjà 9 réunions tourangelles pour le Grand Débat, un match des bleues à Tours…

La StorieTouraine vous résume l’info d’Indre-et-Loire chaque jour avec un article actualisé dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

Agression…

Ce mardi soir peu avant minuit, une jeune femme alerte la police municipale de Tours parce qu’elle vient de se faire voler son téléphone portable et a subi des violences. Les faits ont eu lieu Place Anatole France. L’auteur présumé des faits a été rattrapé quelques minutes plus tard à l’aide du signalement de la victime. « Il s'était caché derrière des buissons à côté de la bibliothèque et a tenté de prendra la fuite en courant à la vue des policiers » indiquent les forces de l’ordre. Il a été placé en garde à vue au commissariat central.

Conducteur ivre…

Un homme circulant dont le permis était suspendu a été interpellé ce mercredi matin vers 3h25 après avoir été repéré en sens interdit Rue des Halles. Comme il refusait de s’arrêter, la police municipale a dû le suivre Rue de Châteauneuf et Place du Grand Marché, toujours en sens interdit. Le conducteur a fini par être stoppé par une borne à l’entrée des rues piétonnes du Vieux-Tours. Il avait 1g d’alcool dans le sang et a été placé en garde à vue.

Consultation…

Le CHU de Tours veut l’avis des patients et usagers de l’hôpital sur son nouveau site Internet. « L’objectif : en faire un véritable outil de la santé quotidienne des usagers du CHU, leur expliquant simplement les prises en charge, facilitant les contacts avec les professionnels du CHU, leur permettant de préparer leur venue en consultation ou en hospitalisation, savoir où se rendre, etc. L’ambition du CHU est que, sur son site internet, les usagers trouvent des réponses à toutes leurs questions, rapidement, dans un langage adapté » précise sa direction. Un questionnaire en ligne est accessible ici.

Grand Débat…

Les premières dates de réunions organisées dans le cadre du Grand Débat voulu par Emmanuel Macron après la crise des Gilets Jaunes commencent à tomber en Indre-et-Loire… La première est prévue lundi 21 janvier de 18h à 20h en mairie de Bléré, puis jeudi 31 à 18h à la salle polyvalente de Noyant-de-Touraine, le lendemain à 18h au centre culturel d’Avoine, le vendredi suivant – 8 février – à la mairie de Port-sur-Vienne à 19h, le 9 Salle de la Mairie à St Genouph (18h), et le 25 février à 19h à la mairie de Lignières-de-Touraine.

Le Conseil de Développement de Tours Métropole s’engage aussi dans ce Grand Débat avec un échange sur l’organisation de l’Etat et des collectivités locales le 31 janvier à 18h Salle Jean Germain au siège de l’agglo, aux Deux-Lions (Av. Marcel Dassault). Autres sujets : la transition écologique le 13 février à 18h au même endroit, puis la démocratie et la citoyenneté le 20 février à 18h, toujours Salle Jean Germain.

Plan Pauvreté…

Le département d’Indre-et-Loire fait partie des pilotes pour la mise en œuvre du Plan Pauvreté voulu par Emmanuel Macron en 2018. Ce jeudi, la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des solidarités et de la santé Christelle Dubois viendra à Montlouis-sur-Loire et La-Ville-aux-Dames afin de signer une convention avec le Conseil Départemental. Objectif : « éviter les sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance à l’atteinte de la majorité, à renforcer l’accès aux droits sociaux et à améliorer l’orientation et l’insertion professionnelle des allocataires du RSA. » Cela doit aussi permettre à la Touraine de bénéficier de moyens supplémentaires.

La représentante du gouvernement ira à la Maison Départementale de la Solidarité de Montlouis et au centre social Camille Claudel de La-Ville-aux-Dames entre 10h30 et 12h30. Elle doit également rencontrer des bénéficiaires du RSA pendant 25 minutes.

Foot…

Le Tours FC va prêter son stade de la Vallée du Cher à l’équipe de France le temps d’un match. Les Bleues vont y disputer une rencontre amicale le 4 mars, 3 mois avant le début de la Coupe du Monde qu’elles disputeront ici en France. En revanche on ne connait pas encore l’adversaire des footballeuses tricolores.

Cinéma…

Ciné Off et l’Association des Cinémas du Centre organisent une projection du Marche ou crève de Margaux Bonhomme (en sa présence) mardi 22 janvier à 20h30 Espace Jean-Hugues Anglade à Langeais. La séance sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.