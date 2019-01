Le bon coup de la start-up tourangelle My-Serious-Game : une levée de fonds de 3 millions d’€

Elle veut se développer à l’international.

Moins de 5 ans après sa création à Tours, le créateur de jeux vidéo dédié à la formation My-Serious-Game n’en finit pas de croître….

En fin d’année dernière, l’entreprise de Frédéric Kuntzmann a emménagé dans de nouveaux locaux Rue Edouard Vaillant, à proximité du Champ Girault. Un agrandissement devenu indispensable en raison de l’augmentation de son personnel. L’an dernier, la start-up s’est également faite remarquée à Las Vegas, puisqu’elle a participé au CES, le plus grand salon du monde dédié aux innovations technologiques. Elle compte de grands groupes parmi ses clients (Sanofi, Bouygues, Total…) ou des acteurs publics comme l’Université de Nantes, de quoi lui assurer une croissance à deux chiffres chaque année.

2019 ne risque pas de faire ralentir cette cadence puisque la société vient d’annoncer l’arrivée de nouveaux investisseurs dans son projet, avec à la clé une levée de fonds de 3 millions d’euros.

3 fonds d’investissement sont impliqués dans cette opération : Go Capital, Galia Gestion et A Plus Finance. La banque BNP Paribas, la Banque Publique d’Investissement et la région Centre-Val de Loire sont également impliquées dans le processus.

My-Serious-Game, qui compte se développer à l’international, « entend profiter de ces fonds pour donner un coup d'accélérateur à sa croissance notamment en renforçant ses expertises sur les innovations » dit-elle. Elle prévoit aussi l’ouverture de bureaux à Paris ou le lancement de nouveaux produits mais surtout « une accélération des embauches ». Objectif : être leader de la formation digitale sur mesure en Europe en 2020. Un nouveau produit doit d’ailleurs être présenté d’ici l’été 2019, en l’occurrence une solution basée sur l’intelligence artificielle.