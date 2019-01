StorieTouraine, 15/01/19 : Naissance au rond-point à Joué-lès-Tours, journée morte au tribunal de Tours, le nouvel coach du TFC est arrivé...

On parle aussi des prix de l’immobilier en Indre-et-Loire.

Pour avoir un point complet de l’actualité en Indre-et-Loire, lisez la StorieTouraine : un condensé d’infos mis à jour au fil de la journée. Voici l’édition de ce mardi :





Evacuation...

La bibliothèque centrale de Tours a été évacuée ce mardi après-midi à la suite d'un dégagement de fumée et d'un court-circuit. Les pompiers ont été mobilisés dès 14h15 et sont restés sur place une bonne partie de l'après-midi avec une quinzaine de personnes; Le problème a été localisé dans une gaine technique au niveau -2. 800 personnes ont été impactées par une coupure d'électricité.

Naissance...

Ce mardi matin, gros déploiement de secours à proximité du Jardiland de Joué-lès-Tours... Une femme a accouché dans sa voiture, assistée par les pompiers et les servicesdu SMUR néonatal. Selon les secouristes cités par la NR la naissance a été « compliquée ». La mère et son enfant ont été dirigées vers l’hôpital Bretonneau de Tours.

Accident...

Peu avant cette naissance, vers 9h10, un accident impliquant deux camionettes et une voiture s'est produit à Rillé. Trois personnes ont été blessées dont une que les pompiers ont dû désincarcérer.

Mardi calme au tribunal...

Nous l’évoquions déjà lundi, ce 15 janvier a été choisie comme joiurnée d’action nationale par les avocats qui contestent la réforme judiciaire du gouvernement. ils craignent que les regroupements de services judiciaires envisagés par le gouvernement éloignent les citoyens de la justice et les découragent de certaines actions. Plusieurs robes noires d’Indre-et-Loire sont parties grossir les rangs de la manifestation parisienne et globalement les membres du barreau étaient appelés à une grève des audiences, entraînant l’annulation de plusieurs rendez-vous judiciaires programmés au tribunal de Tours. L’activité devrait reprendre son cours mercredi.

Immobilier;..

Selon une étude de la Chambre des Notaires d’Indre-et-Loire, les prix des appartements anciens proposés à la vente en Indre-et-Loire ont augmenté de 5,8% en 2018 à 2 040€ du m² en moyenne, 2 180€ à Tours, jusqu’à 2 750€ dans le centre-ville. Les tarifs des maisons sont eux en repli de 2,2%, 241 000€ en moyenne pour 100m² à Tours, le quartier le plus cher étant Lakanal/Strasbourg, et le moins cher le quartier de l’Europe.



Parmi les villes où les prix sont en hausse : Chambray (+6%, 1 920€ le m² en appartement) ou La Riche (+9,3%, 2 080€ le m²). En revanche ça baisse de 9,4% à Joué à 1 340€ le m² dans l’ancien en moyenne; A noter aussi une hausse moyenne des prix de plus de 11% dans la deuxième courronne de Tours.

Foot...

Le Tours se dit « heureux et fier » de nommer Michel Estevan comme nouveau coach du club. Il comble surtout le vide d’entraîneur qui existait depuis la semaine de Noël et le départ de René Lobello. Pour rappel, le TFC est avant-dernier de National 1, en position de relégable alors qu’il était encore en Ligue 2 l’an dernier. En provenance de Montélimar et passé par Châteauroux, Michel Estevan a donc pour mission d’assurer le maintien. A 57 ans, il a notamment reçu un titre de meilleur entraîneur de Ligue 2 en 2009.

