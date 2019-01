Plus de 7 incendies à éteindre chaque jour pour les pompiers d'Indre-et-Loire

Un chiffre en augmentation.

Ce lundi 14 janvier, les pompiers d'Indre-et-Loire ont publié le bilan chiffré de leurs interventions menées en 2018.

Le nombre de sorties est une nouvelle fois en augmentation : +7,98%, soit un total de 38 117 appels qui ont débouché sur un déplacement des soldats du feu, un de leurs véhicules quitte sa base chaque quart d'heure. En 2017 on avait compté 35 301 déplacements et 35 163 en 2016, année forte avec le pic d'urgences au moment des inondations du mois de juin.

Pour 2018, ce sont principalement les secours à personne qui ont occupé les pompiers de notre département : 29 575 interventions. Les accidents sur la voie publique sont au nombre de 2 810, et c'est quasiment autant que l'année d'avant (2 831).

Le nombre d'incendies est lui en progression : 2 796 feux en Indre-et-Loire en 2018, 7,6 par jour en moyenne et 250 de plus que pour 2017. Enfin, 2 936 opérations diverses ont été comptabilisées par le Service d'Incendie et de Secours du département.

Pour se charger de toutes ces missions, on compte 322 sapeurs-pompiers professionnels en Indre-et-Loire (dont 19 femmes). 1 989 pompiers volontaires sont également prêts à répondre aux appels (dont 360 femmes). 133 personnels administratifs et 750 jeunes sapeurs-pompiers sont également recensés par le SDIS37 qui dispose de plus de 500 engins dans les différentes casernes du territoire.