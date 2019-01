7 Tourangelles et Tourangeaux décorés par le secrétaire d'Etat à l'intérieur

La photo du jour d'Info-Tours.fr.

Ce lundi, le secrétaire d'Etat à l'intérieur Laurent Nunez - le N°2, derrière Christophe Castaner - est venu en Indre-et-Loire. En marge de sa visite au commissariat de Joué-lès-Tours, au groupement de gendarmerie de Tours et à la préfecture d'Indre-et-Loire il s'est déplacé pour remettre 7 décorations.

Dans un premier temps, il a décerné des médailles de la sécurité intérieure à des élus et un gendarme qui ont encadré le teknival de Pernay en 2017. La petite commune tourangelle avait été choisie par des dizaines de milliers de teufeurs pour un énorme week-end musical autour du 1er mai. Le maire du village Jean-Pierre Peninon, mais aussi trois de ses adjoints (Valérie Antigny, Marylène Van Damme, Patrick Plault) ont donc été remerciés pour leur gestion de l'événement. Décoration également pour le lieutenant-colonel Stéphane Pougnard, commandant en second du groupement de gendarmerie du département qui a été mobilisé pour encadrer cette manifestation non déclarée. 1 personne était notamment décédée sur place.

A noter que deux policiers de Tours ont également été récompensés pour "service dévoué" : le capitaine Michel Beaume, chef du service d'ordre public et de soutien opérationnel, et le commandant divisionnaire Jérôme Perveyrie qui est chef de l'antenne de police judiciaire de la ville.