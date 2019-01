StorieTouraine, 14/01/19 : une Tourangelle victime de l’explosion de gaz à Paris, une Gilet Jaune infiltrée en préfecture, casting pour M6 en Indre-et-Loire…

On évoque aussi la suite du mouvement des avocats.

La StorieTouraine vous résume l’info tourangelle, voici l’édition de ce lundi :

Emotion…

Samedi, une explosion consécutive à une fuite de gaz a fait 4 morts au niveau d’une boulangerie de la Rue de Trévise à Paris, dans le 9ème arrondissement de la capitale. Deux pompiers et une touriste sont morts, ainsi qu’une femme de 28 ans dont le corps a été découvert dimanche dans son appartement. On apprend que cette infirmière a fait ses études au sein du lycée privé catholique Ste Ursule à Tours. Elle s’appelait Adèle et aurait fêté ses 29 ans le 26 janvier. Par ailleurs, son père est toujours enseignant dans l’établissement (en maths), et sa mère y a été prof de philo.

Infiltration…

Ce lundi, le secrétaire d’Etat à l’intérieur Laurent Nunez était en visite à Joué-lès-Tours et à Tours pour signer une convention sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, rencontrer policiers pompiers et gendarmes, puis présenter ses vœux aux fonctionnaires du département. Dès son arrivée au commissariat jocondien, il a été interpellé (de très loin) par une Gilet Jaune criant « Etat policier, Etat dictature » alors que les forces de l’ordre la maîtrisaient pour la maintenir à distance (photo ci-dessus). Une trentaine d’autres manifestants étaient également sur place.

Plus tard dans l’après-midi, la même femme a réussi à se glisser dans l’assistance de la cérémonie de vœux au cœur de la Préfecture, et en a été exfiltrée au moment des applaudissements sans avoir pu lancer le moindre slogan ou atteindre le représentant du gouvernement. Etonnant tout de même qu’elle ait réussi à rejoindre cette salle…

Gilets Jaunes (bis)…

Une étude de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat à laquelle 1 000 entreprises de la région ont répondu nous apprend que 30% des sociétés ont observé une baisse de chiffre d’affaire de 10 à 20% depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes, 20 à 30% de ventes en moins pour 18% d’entre elles. Des commerçants mais aussi des pros du BTP ou des services.

Justice…

Ce mardi les avocats sont une nouvelle fois appelés à dénoncer la réforme judiciaire de Nicole Belloubet, cette fois via une manifestation à Paris. Le texte est accusé d’éloigner les citoyens de la justice en spécialisant certains tribunaux. Le barreau de Tours appelle à rejoindre le mouvement, certains de ses membres seront dans le rassemblement de la capitale.

Grève…

Comme nous l’annoncions samedi, des dizaines de profs du lycée Vaucanson de Tours ont manifesté dès 7h45 contre les réductions de classes annoncées dans l’établissement. Selon les enseignants, le mouvement pourrait prochainement gagner d’autres lycées tourangeaux.



Sanglier en ville !

Vendredi, la police de Tours a été alertée pour la présence d’un sanglier près de l’échangeur de l’A10 à Tours Centre. L’animal est parti vers la Rue d’Estienne d’Orves. Il n’a pas pu être rattrapé. La scène s’est déroulée vers 4h du matin.

Handball…

Dimanche, Chambray-lès-Tours a logiquement été battu chez le leader Metz, 30-23. Les Conquérantes restent à la 6ème place du championnat de LFH.

Télé…

