Plus de 500 formations au Forum de l’Orientation 2019 de Tours

Il débute vendredi 18 janvier.

« Et toi, tu veux faire quoi plus tard ? » : vous trouverez peut-être la réponse vendredi ou samedi au Parc Expo de Tours. Comme chaque année, les collégiens de 3ème et les lycéens vont prendre possession du site pour se poser des questions sur leur futur, récupérer plein de prospectus, et envisager des perspectives d’avenir. Pas moins de 130 établissements publics et privés seront rassemblés avec au moins 500 formations différentes susceptibles de recevoir des candidatures. 20 à 22 000 personnes – ados et parents – devraient se presser dans les allées pour se renseigner. Et si ça prend du temps, il y aura de quoi manger sur place, même si votre régime est bio.

Chaque année, le Forum de l’Orientation c’est une première étape, l’événement précédant la longue série de portes ouvertes des établissements en général programmées au printemps. Alors que le logiciel Parcoursup va de nouveau entrer en service avec la possibilité offerte aux élèves de Terminale de faire leurs vœux pour la rentrée 2019, il doit leur permettre de mieux cibler leurs priorités et leurs capacités. Et en cas d’incertitudes tenaces, des conseillers d’orientation les accueilleront pour les guider parmi la ruche de formations.

On notera que les apprentis ou les adultes à la recherche de formations ou de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) trouveront également leur compte ce week-end sur le salon. Pour la première fois, Pôle Emploi y sera également présent dès le vendredi. Enjeu « fort » des organisateurs : « toujours présenter les formations comme convenant aussi bien aux filles qu’aux garçons », par exemple dans la métallurgie ou la cosmétique. Des salariés travaillant dans des métiers traditionnellement « féminins » et des salariées ayant choisi des domaines avec une large majorité d’hommes seront sur place pour témoigner. « On veut montrer que les choses bougent » souligne-t-on dans les rangs de l’Education Nationale.

Également au programme des deux journées : des démonstrations de métiers mais aussi une série de conférences, notamment pour aborder la réforme du bac qui se met progressivement en place jusqu’en 2021. Il sera aussi question des métiers qui recrutent dans la région et qui sont en recherche de main d’œuvre (par exemple dans l’hôtellerie-restauration), l’idée étant de pallier les besoins en main d’œuvre avec des personnes originaires du Centre-Val de Loire.

Naturellement, les établissements de formations ne seront pas uniquement ligériens : certains viennent de l’académie de Nantes, de celle de Poitiers ou de région parisienne. La question de la formation à l’international sera aussi sur la table, ainsi que l’adaptation des cursus aux personnes en situation de handicap.

Le Forum de l’Orientation de Tours sera ouvert de 9h à 17h vendredi et samedi. Des bus spéciaux de la ligne 3 circuleront entre la gare et le Parc Expo pour vous y rendre.