Plus de 20 000 signatures (dont Omar Sy) pour aider un jeune malien réfugié à Tours

Il s'appelle Mody.

Sur Info-Tours.fr on vous parle régulièrement des mineurs étrangers isolés. Ces jeunes, surtout des hommes, qui ont fui la misère ou les difficultés dans leur pays en quête d'un autre avenir en Europe, et qui sont arrivés en Indre-et-Loire. Leur nombre est en augmentation croissantes : un peu plus de 500 en 2017, presque 1 900 en 2018. Tous ne sont pas reconnus mineurs par les services du Conseil Départemental chargés de leur évaluation. Néanmoins, ceux qui le sont bénéficient d'un accompagnement jusqu'à leur majorité avec la prise en charge d'un logement mais aussi une aide à la formation.

Le problème, c'est qu'en raison du nombre important de dossiers ouverts en Touraine, le Département cherche souvent à éloigner certains jeunes pour ne pas saturer son dispositif. Ainsi, des adolescents se voient très régulièrement orientés vers d'autres régions.

Mody est dans ce cas... Ce jeune homme de 16 ans, venu du Mali, est entré dans le dispositif du Conseil Départemental. Néanmoins, sur décision de justice, il est censé partir à Lille. Pas question pour Hélène Soubise, une femme qui a tissé des liens avec lui. Elle a donc lancé une pétition pour faire annuler le jugement. Voici ce qu'elle écrit :

"Mody a 16 ans, il est arrivé en France à Tours en septembre 2018 après un long périple depuis le Mali. Il est orphelin, son frère de 22 ans avec qui il est parti, est mort sous ses yeux lors de leur traversée de la Méditerranée.(...) Il est logé à l'hôtel depuis le 7 novembre. (...) Depuis 4 mois, il a commencé à se reconstruire ici. Il est inscrit dans un club de foot (le FCOT), il prend des cours de français avec une bénévole de la Croix Rouge et il a lié des relations fortes avec notre famille. Nous lavons son linge, l'avons équipé en vêtements, fait vacciner, nous l'emmenons au musée, au restaurant, faisons de la cuisine avec lui (il veut devenir cuisinier)... enfin tout ce qui peut participer au quotidien "normal" d'un ado de 16 ans. Nous demandons au procureur de la République d'Indre-et-Loire de revoir sa décision et de placer Mody dans un foyer du 37. Nous nous portons garants de son intégration."

L'appel a dépassé les 10 000 soutiens ce samedi soir, 15 000 dimanche matin, 20 000 dimanche après-midi, et parmi les signatures il y a celles de personnalités comme l'acteur Omar Sy ou la chanteuse Keren Ann.