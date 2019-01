Un 0-0 supplémentaire, 2 nouveaux joueurs et un entraîneur tout neuf pour le Tours FC

Vendredi chargé pour le club tourangeau.

Retour en championnat pour le Tours Football Club ce vendredi 11 janvier… 1er match de National de l’année, 6 jours après l’élimination en Coupe de France par Les Herbiers. En déplacement à Sannois-Saint-Gratien, les Ciel & Noir ont entamé la phase retour de la compétition contre un club qui, comme eux, a du mal cette saison.

La rencontre a été mouvementée… sauf dans les buts.

Dès le début de la première mi-temps, les deux équipes se sont opposées de manière assez rude, avec le 1er carton jaune dans les 5 premières minutes de la rencontre et une demi-douzaine d’avertissements sur l’ensemble du match. Au début les occasions n’ont pas été très fréquentes, Tours en a raté une un peu avant la pause, puis s’est fait attaquer de manière assez intensive au retour des vestiaires… sans pour autant plier.

Bref, comme souvent depuis l’été dernier, la défense du Tours FC a été efficace mais l’attaque totalement en panne. Si le gardien Elana a fait le job, les joueurs à l’avant ne sont pas parvenus à mettre franchement en danger les Franciliens. Et ce même dans les ultimes minutes du match.

Le résultat est donc nul et vierge : 0-0, 10ème match nul du championnat en 18 matchs pour Tours, le 8ème match de l’équipe sans aucun but (le dernier c'était le 30 novembre) mais surtout le 15ème sans succès. Résultat : Tours perd encore une place au classement, et se retrouve 17ème de National sur 18 équipes avec 16 points, 7 d’avance sur le dernier. Le club reste donc en position de relégable, mais à quelques points du maintien. Pour réussir cet objectif, le TFC va pouvoir compter sur un nouvel entraîneur, en remplacement de René Lobello qui est parti juste avant Noël.

Ainsi, on apprend que l’ex coach de Châteauroux ou Montélimar rejoint la Vallée du Cher : Michel Estevan. Deux joueurs viennent également renforcer le groupe en ce mercato hivernal : Baldé et Ouedraogo.