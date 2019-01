StorieTouraine, 11/01/19 : gare évacuée pour cause d’attaché-case suspect, série de cambriolages jeudi, Leclerc recrute à Joué-lès-Tours…

On parle aussi de l’édition 2019 du guide Petit Futé.

La dernière StorieTouraine de la semaine est arrivée, avec toujours un résumé des infos importantes du moment en Indre-et-Loire :

Accident...

Plusieurs véhicules se sont percutés Route de Savonnières ce vendredi en fin d'après-midi. Le trafic a été perturbé en pleine heure de pointe en direction de Ballan-Miré depuis Tours. 3 personnes ont été légèrement blessées.

Gare de Tours…

Peu après 10h, un oubli d’attaché-case a déclenché une alerte au colis suspect en Gare de Tours. Elle a été fermée pendant 2h ce qui a perturbé la circulation des trains. Le train concerné a été mis à l’écart pour permettre une reprise du trafic avant même l’intervention des démineurs qui doivent systématiquement faire une levée de doute en cas de découverte d’objet abandonné non réclamé par son propriétaire.

Vols…

La gendarmerie d’Indre-et-Loire signale une série de 6 cambriolages sur la journée de jeudi dont 3 à Veigné. La-Ville-aux-Dames, Nazelles-Négron et Vouvray ont également été concernées. Les auteurs sont entrés par effraction via les fenêtres. Ils étaient à la recherche de bijoux et d’argent. Les militaires lancent un appel à témoins et à la vigilance.

Visite…

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur Laurent Nunez est annoncé en Touraine ce lundi, et en particulier à Joué-lès-Tours. Le détail de son déplacement n’est pas connu mais il devrait notamment évoquer la situation dans le quartier de la Rabière. Touché par près de 70 feux de voitures en deux mois, il pourrait bénéficier du dispositif Quartier de reconquête républicaine du gouvernement. Le maire en a fait la demande publiquement, et un rendez-vous avec un représentant de l’exécutif pourrait confirmer son intérêt pour le développement de cette mesure en Jocondie. Cela se concrétiserait notamment par des renforts policiers sur le terrain.

Justice…

Le procureur de Tours Jean-Luc Beck est parti à la retraite fin 2018. Selon la NR ce vendredi, c’est un actuel conseiller du ministre de l’intérieur Christophe Castaner qui devrait le remplacer à partir du mois de février, le teps que le Conseil Supérieur de la Magistrature valide sa candidature suite à des recours.

Leclerc…

Actuellement construction, le nouvel hypermarché Leclerc de Joué-lès-Tours doit ouvrir en avril au sud de la commune, en remplacement du magasin situé à proximité de l’ex RN10. Actuellement, l’enseigne est en plein recrutement. Si cela vous intéresse vous pouvez contacter le Pôle Emploi de Joué-lès-Tours.

Toutes les infos sur le futur magasin dans cet article

Sapins…

En plus du dispositif de récupération de sapins de Noël mis en place par Tours Métropole, la société Jardin Bleu organise une collecte dite « écologique » des arbres qu’elle transformera en compost ou biomasse sur St-Pierre-des-Corps. L’entreprise ramasse les sapins le soir entre 20h et 22h moyennant une participation financière.

Foot…

Ce vendredi c’est la 18ème journée de National et Tours se déplace en région parisienne, à Sannois St Gratien. Coup d’envoi du match à 20h.

Volley…

Et ce samedi choc en Ligue A à 20h : Tours (3ème) se déplace chez le leader Rennes.

Guide…

Chaque hiver, le Petit Futé sort une nouvelle version de son City Guide de la ville de Tours avec bonnes adresses de restaurants, sélection de commerces ou de visites. Pour 2019, le format a été modifié : plus grand, plus dans l’esprit magazine avec un Top 10 des nouveautés en matière de restauration, un point sur les concepts récents en termes de loisirs, des conseils pour des terrasses intimistes… Tarif : 5€95 en librairie pour presque 200 pages de bons plans.