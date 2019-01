[#MIAM] 12 restaus classés "Bib Gourmand" en Indre-et-Loire

Leurs menus entrée-plat-dessert ne dépassent pas 33€.

Une addition maîtrisée et des goûts qualitatifs : ce sont les deux critères principaux du Guide Michelin pour établir sa liste de Bib Gourmands, des restaus ou bistrots où manger un menu entrée-plat-dessert ne coûte pas plus de 33€ sans boissons (37€ à Paris) avec des produits frais et des recettes créatives. Cette sélection est traditionnellement présentée quelques jours avant celle des restaurants étoilés (programmée cette année le 21 janvier) et bien sûr un peu avant la sortie du célèbre guide du fabricant de pneus, prévue le 25 janvier.

Plus de 600 adresses sont référencées dans la catégorie Bib Gourmand en France, dont 12 pour le seul département d'Indre-et-Loire. C'est peu (21 en 2018), et on en bien quelques autres à suggérer aux rédactrices et rédacteurs de l'ouvrage. Seul un nouveau restaurant de la région se voit cité : le Bistrot du restaurant étoilé des Hauts de Loire à Onzain.

Voici la liste des restaurants tourangeaux affichant le label Bib Gourmand :

Azay-le-Rideau - L'Aigle d'Or

Azay-le-Rideau - Auberge Pom'Poire

Chédigny - Le Clos aux Roses (nouveauté en 2018)



Chinon - Au Chapeau Rouge

L'Île-Bouchard - Auberge de l'Île

Langeais - Au Coin des Halles

Neuillé-le-Lierre - Auberge de la Brenne

Savonnières - La Maison Tourangelle

Tours - Le Saint-Honoré

Fondettes - Auberge de Port Vallières (nouveauté 2018)



Parçay-Meslay - L'Arche de Meslay

Saint-Cyr-sur-Loire - L'Atelier d'Olivier Arlot