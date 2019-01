StorieTouraine, 10/01/19 : appel à témoins à St-Pierre-des-Corps, succès de Noël au Pays des Châteaux, des cours de compostage gratuits à Tours…

On parle aussi de la 3ème édition du festival Allotropiques.

Pour un résumé de l’actualité tourangelle de la journée, rien de mieux que votre StorieTouraine mise à jour en fonction des évolutions de l’info… Voici l’édition de ce jeudi :

Disparition…

Après la disparition inquiétante d’un homme de 39 ans à Tours, la police lance un second appel à témoins en une journée ce jeudi. Cette fois elle recherche Lionel Balloche, 59 ans, domicilié secteur Gambetta à St-Pierre-des-Corps. Il a les cheveux poivre et sel, mesure 1m73, possède des yeux marrons. Décrit comme fragile psychologiquement il n’a plus donné de nouvelles depuis le 3 janvier.

EDIT : L'homme a été retrouvé en bonne santé à Tours jeudi soir.

Enquête…

Après des soupçons de harcèlement à la Ligue du Centre de Football, la justice vient d’ouvrir une enquête en complément d’une procédure déjà lancée aux prud’hommes. C’est l’ancien président qui est visé par trois salariés et trois cadres qui dénoncent du harcèlement moral et sexuel.

Environnement…

Vouloir composter ses épluchures c’est une bonne idée, mais il y a un mode d’emploi à bien connaître pour le faire de la bonne façon. La Jeune Chambre Economique de Tours organise un cours gratuit ce samedi 12 janvier de 14h à 17h à l’Etoile Bleue, 15 Rue du Champ de Mars à Tours.

Du monde au château…

Selon l’Agence Départementale du Tourisme d’Indre-et-Loire, l’opération de Noël au pays des Châteaux dont la 3ème édition vient de s’achever a été un succès avec +10% de visiteurs sur la fin d’année à la Forteresse Royale de Chinon, +16% à Chenonceau, +21% à Langeais et quasiment deux fois plus d’entrées que fin 2017 à la Cité Royale de Loches qui participait pour la première fois à ce dispositif. L'ADT nous précise qu'au total les différents sites ont accueilli 93 000 visiteurs du 1er décembre au 6 janvier, contre 78 500 sur la même période en 2017.

Enchères…

A propos de château, celui de Chesnier (Cheillé) va voir son mobilier Renaissance mis en vente par la maison Rouillac ce samedi. Avec par exemple de très beaux sièges, des vases, de la vaisselle... Exposition dès ce vendredi 10h, vente samedi à 14h à la salle polyvalente de la commune. Infos ici.

Festival…

La 3ème édition d’Allotropiques se prépare, elle aura lieu du 31 janvier au 3 février à Tours et dans l’agglo avec Rubin Steiner, Mermonte, Dombrance, Usé, Marc Mélia… Des artistes à découvrir avec des propositions artistiques originales. Voici l’affiche en attendant d’en savoir plus très vite…