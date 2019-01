L’ancien boxeur et l’ex danseuse agrandissent leur centre de remise en forme

Avec lit chauffant, sauna, hammam, cryothérapie…

On fait toujours du sport au 34 Rue de la Paix à Tours, mais la déco a changé. Exit l’univers très rose d’une salle réservée aux femmes… Place aux teintures boisées, au ring de boxe ou au petit salon cosy. Depuis fin 2018, Jérémy Ouanna et sa compagne Marie y ont transféré leur activité axée sur la remise en forme. Histoire de s’agrandir et d’enrichir leur panel d’activités dans une période faste pour l'activité physique, avec le boom de la rentrée puis des bonnes résolutions de janvier. Les voici donc dans un local agrémenté de poutres et de vieilles pierres… Près de 400m² sur 3 niveaux pour se détendre, se bouger ou faire de nouvelles expériences avec son corps.

Le Centre One, c’est une évolution de Cryo One, le projet porté dès 2015 par Jérémy Ouanna. L’ancien décathlonien de 38 ans a longtemps été pompier, mais aussi boxeur. Son casque de soldat du feu et ses trophées de champion de France catégorie lourds-légers en boxe anglaise sont d’ailleurs exposés bien en évidence dans le grand hall du rez-de-chaussée. A présent, il est reconverti dans le coaching haut de gamme, encadrant notamment des sportifs et c’est via la cryothérapie qu’il s’est fait connaître à Tours, en proposant pour la première fois dans la région cette technique pour booster l’énergie via un passage de 3 minutes dans une cabine à -140° (brrrrrr...!!).

La fameuse cabine est toujours là, prête à fumer : « ça peut remettre en forme pour 10-15 jours » argue Jérémy Ouanna qui le conseille en cure ou pour la prévention des douleurs. Pour les sportifs, mais aussi en cas de douleurs du dos ou de grosse fatigue : « c’est un froid sec, et après ça on dort très bien » assure-t-il. Si la technique est onéreuse, des séances Découverte permettent de la tester à moindre coût deux fois par semaine.

Plus globalement, le complexe de Jérémy et Marie (ex danseuse, qui s’est reconvertie dans le fitness après une carrière pro loin du sport) mixe les concepts avec cours collectifs - yoga, pilates, fitness, stretching -, bilan de performances, séances de fitness, entraînement de boxe (pas de compétiteurs, seulement du coaching). Le tout se fait en petits groupes : « pas plus de 12 personnes » détaille le couple qui garantit un accompagnement « à la carte, pour sportifs de haut niveau mais accessible à tous, y compris des retraités, des jeunes, des chefs d’entreprises surmenés ou des personnes avec des problèmes de santé. On a tout sur place ». Un forfait de 630€ pour 16 mois donne accès à environ 2 prestations par semaine, via un système de points ou alors des formules à la carte.

Objectif : séduire celles et ceux qui ne s’y retrouvent pas dans les salles classiques avec un accompagnement moins personnalisé ou trop de monde. L’ensemble fonctionne sur réservation, y compris pour la partie détente (sauna, hammam… et la nouveauté : un lit avec matelas chauffant – de la thermothérapie – « pour relâcher les tensions »). Au programme également : du coaching avec des intervenants extérieurs (chi qong avec un kiné, course à pied avec un runner).