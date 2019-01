StorieTouraine, 09/01/19 : feux de poubelles dans un collège de Tours, arrivée progressive des virus en Touraine, année record pour la Loire à Vélo…

On parle aussi de fibre optique.

La StorieTouraine vous résume les infos essentielles de la journée en Indre-et-Loire, un article mis à jour dès que nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

Evacuation…

Les 600 élèves du collège Ronsard de Tours ont dû quitter leur établissement ce mercredi matin. 3 feux de poubelles ont été allumés dans les toilettes vers 9h30. 4 adolescents incommodés par les fumées ont été transportés à l’hôpîtal Clocheville sans que leur état n’inspire de grosse inquiétude. Les départs de feu ont été recensés au 1er étage et au 2ème étage du bâtiment. Les flammes ont été éteintes par le personnel avant l’arrivée des pompiers. Les cours ont pu reprendre vers 10h30. L’Inspection d’Académie dénonce des actes de malveillance, une enquête a été ouverte.

Virus…

Le réseau Sentinelles, qui travaille à partir des remontées des médecins, vient de publier de nouvelles cartes des virus en France… La grippe commence à toucher le Nord et l’Ouest de la Touraine. Mais pas trop l’agglo tourangelle. Quant à la gastro, elle est relativement présente en Indre-et-Loire, département le plus touché de la région Centre-Val de Loire. Pour éviter de tomber malade, lavez-vous souvent les mains et évitez les contacts physiques avec des personnes infectées par un virus.

SNCF…

Comme nous vous l’avions annoncé en avant-première fin 2018, la SNCF vient de réduire les horaires d’ouverture des guichets à la gare de Tours. Désormais ils sont accessibles plus tard le matin, et ferment à 19h le soir. Plusieurs postes ont été supprimés. L’entreprise met en avant la baisse des ventes mais, dans la NR, la CFDT répond qu’il y a toujours autant de monde. Pas forcément pour acheter mais pour poser des questions, faire des échanges… Le syndicat critique donc ce choix.

Vélo…

« Une nouvelle année record » après celle de 2015 : voilà pour le bilan 2018 de la Loire à Vélo communiqué ce mercredi. « Après un premier trimestre en baisse (-22% de passages par rapport à 2017), le second trimestre voit sa fréquentation remonter progressivement (+14% de passages). A noter que le mois de mai à lui seul enregistre un chiffre record de +33 % de passages par rapport à 2017. Cette forte hausse compense le retrait du début d’année. La saison estivale enregistre également de bons résultats (+14% de passages par rapport à 2017). A partir d’octobre, la fréquentation ralentit, avec le retour d’une météo plus variable » explique le Comité Régional du Tourisme.

Dans le détail, chaque compteur a totalisé en moyenne 51 100 passages en 2018. A Savonnières c’est même près de 93 000 passages, (-2%), 80 500 à Montlouis (+22%), 57 000 à Bléré (+17%), 32 500 à Amboise (+6%), presque 64 000 à Tours (-2%). Détails ici.

Manifestations…

Nous avons annoncé lundi le rassemblement des profs Stylos Rouges ce mercredi à 16h Place Jean Jaurès à Tours, le 1er du genre pour ce mouvement en Indre-et-Loire. Objectif : demander plus de moyens pour l'éducation. Ils étaient une vingtaine dans la rue...

A noter que plus tard dans la journée, à 18h, les intermittents du spectacle se sont mobilisés au même endroit pour la défense de leur statut avant un rassemblement contre les violences policières à 19h, toujours près de la mairie. On y comptait environ 150 personnes.

Internet…

Ce n’est pas une nouvelle information mais une confirmation : toute l’Indre-et-Loire disposera d’un accès Internet à très haut débit d’ici 2022. Pareil pour le voisin du Loir-et-Cher. L’opération va coûter 254 millions d’euros en Touraine. 180 000 foyers tourangeaux sont concernés, et 300 techniciens mobilisés sur l’ensemble du Val de Loire.

Hockey…

Les Remparts de Tours ont été battus 3-2 par Brest mardi soir. Ils sont 3èmes du championnat de D1.

Pièces Jaunes…

L’opération annuelle pour financer des projets au profit des enfants hospitalisés débute cette semaine. Avec ses fameuses tirelires à ramener à La Poste remplies de petites pièces. En Indre-et-Loire, 1,5 millions d’€ de subventions ont été versés pour 65 projets, dont 17 000€ récemment pour refaire des lits à la Maison des Parents de l’hôpital Clocheville de Tours. L’IME de Ballan-Miré fait également partie des récents bénéficiaires. Il organisera d’ailleurs un événement dans les prochaines semaines.