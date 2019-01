StorieTouraine, 08/01/19 : rassemblement contre la dictature soudanaise, cours gratuits de badminton, un réalisateur invité aux Studio…

On parle aussi de hockey.

La StorieTouraine vous résume l'info de la journée, un article mis à jour en fonction des évolutions de l'actualité...

Contre la dictature…

Le collectif "Solidaires des réfugiés de St Pierre des Corps", créé au moment de l'arrivée d'une cinquantaine de soudanais dans la commune a pris l'initiative d'organiser un rassemblement à Tours samedi 12 janvier 15h place Jean Jaurès en soutien à la lutte du peuple soudanais contre la dictature d'Omar El-Béchir. Plus de 800 personnes ont été arrêtées récemment après des manifestations hostiles au pouvoir dans le pays. Le mouvement a débuté le 19 décembre à la suite de la forte hausse des prix du pain dans ce pays pauvre d’Afrique (inflation de 70% !). L’opposition assure que cette estimation est bien en deçà de la réalité, elle estime que plus de 1 000 personnes sont détenues. Des journalistes ont également été arrêtés.

Plus d'infos dans cet article de La Croix

Rassemblement…

Autre manifestation programmée cette semaine, cette fois contre les violences policières à la suite des mouvements des Gilets Jaunes et des lycéens. Le rendez-vous est donné à 19h devant la mairie de Tours ce mercredi. Il est doublé d’un appel à témoins aux éventuelles victimes.

Joué-lès-Tours…

Ce lundi nous évoquions le manque de médecins sur la ville de Tours à cause d’un nombre important de départs en retraite. Situation problématique à la Rabière à Joué avec là 0 médecin pour 6 000 habitants. Mais un projet de maison médicale est en cours de création pour ramener des praticiens dans ce secteur du sud de la ville. Elle pourrait voir le jour d’ici 2 à 3 ans selon la mairie.

Sport…

Ce mardi soir c’est la 17ème journée du championnat de D1 de hockey et les Remparts de Tours reçoivent Brest à 20h à la patinoire du Palais des Sports.

Apprentissage…

A l'occasion de la quinzaine du badminton, le club de Tours propose des animations et séances gratuites pour faire découvrir le badminton aux adultes et adolescents. Les deux premières séances sont offertes jusqu’au 21 janvier. Gymnase Caméo : lundi 18 h – 20 h minibad et poussins, et mercredi 17 h – 18 h 30, mercredi 19 h – 20 h 30, benjamins à cadets, 20 h 30 – 22 h, adultes débutants. Gymnase Choiseul : lundi 18 h – 19 h 30, benjamins à cadets, mercredi 18 h – 20 h, minibad et poussins ; Gymnase Guy Meunier : mardi 20 h – 22 h, minibad et poussins.

Cinéma…

A l’occasion de la sortie du film Un berger et deux perchés à l’Elysée, Pierre Carles sera aux cinémas Studio de Tours ce mercredi 9 janvier pour la séance de 19h45. Voici la bande annonce de son long métrage autour de... Jean Lassalle (!) :