Peut-on jeter son sapin de Noël à la poubelle dans Tours Métropole ?

Spoiler : pas n'importe comment.

Habitant à Velpeau, Marc s'interroge : il ne sait pas quoi faire de son sapin de Noël devenu indésirable dans son salon. Comme lui, vous n'avez pas l'intention de le replanter ou d'utiliser ses épines pour décorer vos poupées vaudou mais vous ne savez pas trop quoi faire. Comme vous êtes sans doute nombreuses et nombreux à oublier la démarche à suivre d'une année sur l'autre, un petit rappel s'impose...

A Tours

La ville est la seule de la Métropole qui ne propose pas de collecte de déchets verts. Si à une époque il y avait des bennes spéciales déposées Bd Béranger, c'est aujourd'hui terminé.

Plusieurs solutions s'offrent à vous : si vous déposez habituellement vos déchets dans un Point d'Apport Volontaire (les PAVE), vous devez impérativement apporter votre arbre de Noël en déchèterie. C'est la seule option. Si vous déposez un bac devant chez vous, ramassé par les camions à benne, vous pouvez poser votre sapin à côté sans sac (et tant pis pour l'opération Sac à Sapin au profit d'Handicap International). Attention : le conifère ne doit pas mesurer plus de 2m et son tronc ne doit pas dépasser les 5cm de diamètre. S'il ne respecte pas ses dimensions, direction la déchèterie.

Attention : la Métropole précise bien que l'on ne met pas le sapin dans la poubelle mais à côté.

Dans le reste de l'agglo

Vous pouvez soit déposer votre sapin à côté de votre poubelle bleue dédiée aux ordures ménagères selon les mêmes conditions qu'à Tours mais vous pouvez aussi présenter votre arbre au moment de la collecte des déchets végétaux organisés dans les 21 communes de la périphérie de Tours.

Plus d'infos sur les horaires des déchèteries ici

Dans le reste du département

L'idéal est de se rendre en déchèterie ou de contacter votre mairie pour en savoir plus sur les conditions particlières liées au ramassage des sapins.

Et l'année prochaine, pour ne plus vous poser de question, pourquoi ne pas tenter le sapin réutilisable à l'infini ?