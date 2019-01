StorieTouraine, 07/01/2019 : Accident sur l'A10 lundi matin, les "Stylos Rouges" s'organisent en Touraine, un nouveau polar tourangeau...

On parle aussi des basketteuses du CES Tours.

Voici la première StorieTouraine de 2019... Un rappel : c'est un condensé de l'actu tourangelle de la journée mis à jour en fonction des infos qui nous parviennent. Et c'est gratuit !

Accident...

Le trafic a été perturbé une bonne partie de la matinée après un accident sur l'A10, dans le sens Paris-Bordeaux. Le sinistre a eu lieu au niveau du quartier des Fontaines de Tours, juste avant la sortie St Avertin. Les secours se sont rendus sur place pour s'occuper des blessés. La circulation a repris en milieu de matinée après évacuation de la zone. Pendant les opérations, elle s'est poursuivi au ralenti sur la partie de l'autoroute qui restait dégagée.

Nomination...

Il y a un nouveau directeur de cabinet depuis ce lundi à la préfecture d'Indre-et-Loire : François Chazot. Il remplace Ségolène Cavalière qui quitte le département après un an et demi de service.

Stylos rouges...

Alors que des Gilets Jaunes ont encore manifesté ce week-end en Touraine (à Tours, Chinon, Autrèche), les Stylos Rouges, un collectif de profs, lance lui aussi son mouvement en Indre-et-Loire. En fin d'année déjà ce dernier a émergé pour faire entendre les revendications du monde enseignant. On en saura plus mercredi à 16h lors d'une manifestation prévue à l'Hôtel de Ville de Tours.

Emploi...

L'entreprise d'aide à domicile Confiez-nous et l'entreprise de transport Naval, basées en Touraine, recrutent ce mois-ci. Sessions prévues le mardi 15 janvier et le jeudi 17 janvier respectivement à Joué-lès-Tours et à Chinon. Infos en contactant Pôle Emploi.

Grippe...

Cité par France Bleu, le syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire annonce le retour de doses de vaccins contre la grippe à partir de ce lundi dans les pharmacies d'Indre-et-Loire. Mais attention : comme les doses continuent d'être peu disponibles, il n'y en aura pas pour tout le monde. En fait surtout pour les personnes les plus fragiles (femmes enceintes, personnes âgées...). Cette pénurie est liée à une demande plus forte que les autres années, notamment dans les régions où les pharmaciens peuvent déjà vacciner eux mêmes les patients (pas en Centre-Val de Loire) mais aussi au fait que la grippe avait été très virulente pendant l'hiver 2017-2018. En revanche pour l'instant elle reste assez peu présente... grâce aux températures relativement douces. Et ça pourrait encore durer.

Déchets...

Fini les sacs posés de manière négligée devant les maisons du Chinonais... 79 communes passent aux collectes de bacs en ce déut d'année 2019, soit un changement pour 85 000 habitants et surtout les personnes chargées de ramasser les déchets pour qui le travail sera moins pénible. Pas moins de 35 000 poubelles vont être distribuées dans les prochaines semaines, de quoi également améliorer le tri pour les déchets recyclables. Cet investissement représente une enveloppe de 2 millions d'euros selon le SMICTOM.

Basket...

Samedi 12 janvier à 20h, les filles du CES Tours Basket reçoivent Saran à Monconseil. Actuellement deuxièmes de leur poule de Nationale 3, elles seront opposées à des Loirétaines qui occupent la 1ère place. Un succès leur permettrait de prendre la tête du championnat. N'hésitez donc pas à aller les encourager.

Lecture...

Un livre de chevet pour débuter 2019 ? Le Tourangeau Jérémy Bouquin vient de sortir un nouveau polar : Une secrétaire chez Frenchpulp Editions.

Le pitch : Émilie se rêvait criminologue, profileuse… Mais le destin en a voulu autrement, elle décroche un simple job de secrétaire pour un juge d’instruction teigneux. Ce dernier est en charge d’une des enquêtes les plus sensibles du moment : la disparition de la petite Manon. Dans une France sous tension, avec une ambiance aux portes du chaos, cette secrétaire va s’enfoncer peu à peu dans une affaire qui va très rapidement les dépasser. Une intelligence artificielle qui va vers le naturel, un algorithme qui prend le contrôle. Un suspect qui aurait fait moult victimes, comment et pourquoi ?

Prix : 18€.