Vœux 2019 : la liste des cérémonies prévues à Tours

Il y en a toutes les semaines.

C'est une tradition politique à laquelle un maire ne peut pas vraiment échapper : les vœux du Nouvel An à la population. Au début de son mandat, Serge Babary en faisait pratiquement tous les soirs pendant le mois de janvier. Christophe Bouchet qui l'a remplacé fin 2017 a ralenti la cadence mais va tout de même aller dans tous les quartiers de la ville pour présenter à la fois les différentes réalisations des derniers mois, les projets à venir et l'esprit de sa politique. Pour le maire, c'est un moment important à 15 mois des élections municipales auxquelles il a déjà annoncé qu'il serait candidat. La campagne ne tardera pas trop à commencer officiellement, en coulisses ça se prépare déjà, cet instant républicain doit donc lui permettre de partir à la rencontre de la population, et potentiellement de marquer des points... ou au moins de donner sa version en réponse à des inquiétudes.

Voici donc les différentes dates des cérémonies publiques (avec une part de galette des rois à la fin si la tradition est respectée) :