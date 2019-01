Gilets jaunes : L'Acte 8 en images

Ce 5 janvier, les Gilets jaunes ont manifesté, pour le huitième samedi de suite. A Tours ils étaient entre 600 - selon la police - et 1000 - selon les manifestants - à défiler. Le double des deux samedis précédents. La veille au soir et le matin même ils s'étaient mobilisés sur des ronds-points et péages à Chinon ou Autrèche, afin de montrer leur présence et rappeler qu'ils sont bels et bien motivés en ce début 2019 .

La mobilisation ne s'essoufle pas donc et c'est un premier enseignement. Le deuxième est qu'elle se durcit également dans les attitudes et les discours, avec des manifestants qui semaine après semaine deviennent jusqu'au boutistes et pour certains appellent à "la révolution".

Notre suivi de la manifestation

Au final la manifestation aura pris le même visage que les samedis précédents avec une première partie calme avant que les choses ne s'enveminent et terminent en face à face violent avec les forces de l'ordre. Bilan : 1 homme de 24 ans a été interpellé annonce la Préfecture, tandis que du mobilier urbain (poubelles, panneaux...) a été détérioré.

Retour en images sur cet Acte 8 :