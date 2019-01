L'ex adjointe B. Darnet-Malaquin mise à la porte de la majorité à Tours

Ses ex-collègues la mettent à l'écart.

Ce vendredi 4 janvier, on apprenait la démission de Barbara Darnet-Malaquin de son poste d'adjointe au maire de Tours en charge - notamment - de l'éducation et de la petite enfance, un poste qu'elle occupait depuis les élections municipales de 2014.

Partie pour cause de désaccords profonds avec le maire Christophe Bouchet - et d'une remarque acerbe de ce dernier en conseil municipal le 10 décembre - elle a néanmoins choisi de rester autour de la table du conseil municipal. Le choix n'est pas anodin : avant elle, l'adjointe aux finances de Serge Babary Françoise Amiot avait non seulement quitté son poste mais aussi l'assemblée de la mairie et celle de la Métropole. Barbara Darnet-Malaquin reste elle conseillère municipale et métropolitaine, en plus de son poste de conseillère départementale de Tours Sud.

En réaction à la décision de l'élue, la "majorité municipale" a transmis un communiqué à la presse ce samedi pour faire part de sa position. Ses membres disent regretter "de n’avoir pu échanger préalablement avec elle, en particulier durant ces dernières semaines. Or, depuis maintenant plus d’un an, nous avons renforcé les instances de dialogue et de travail en commun au sein du groupe des élus de la majorité municipale." Ils font ainsi référence aux réunions de majorité organisées le lundi matin, auxquelles Barbara Darnet-Malaquin ne participait pas, pour des raisons professionnelles selon elle.

La majorité poursuit par ces mots : "bien qu’étant surpris des raisons évoquées, nous prenons acte de sa volonté de s’écarter de notre projet commun. Elle nous conduit désormais à la considérer comme ne faisant plus partie de notre majorité municipale." Elle exclut donc Barbara Darnet-Malaquin de ses rangs. Reste à voir si l'élue continuera à valider les projets municipaux, s'absteindra de les voter ou s'y opposera. Il faudra aussi suivre la suite de ses aventures politiques : elle qui est LR, que fera-t-elle en 2020 pour les Municipales puis en 2021 aux Départementales ?