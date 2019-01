Coupe de France : Tours sorti par Les Herbiers, le finaliste 2018

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Après avoir frôlé l'élimination à plusieurs reprises depuis son entrée dans la Coupe de France, et ce face à des clubs amateurs, Tours a fini par se faire avoir. Ce samedi dès 13h, les Ciel & Noir recevaient Les Herbiers à la Vallée du Cher. En Nationale 2 sur le papier, le club vendéen n'est pas tellement un petit poucet puisqu'il a réussi à se hisser en finale de la compétition l'an dernier, ce qui a de quoi le motiver pour cette nouvelle saison.

Dans un stade un peu clairsemé mais mieux rempli qu'en championnat, Tours a souffert dès le coup d'envoi, les visiteurs marquant une première fois à la 6ème minute. Dominés pendant toute la première mi-temps, les footballeurs tourangeaux ont tout de même réussi à revenir au score au retour des vestiaires avec un but signé Boupendza 2 minutes après la reprise du match. Mais Les Herbiers a repris l'avantage moins de dix minutes plus tard, réussissant ensuite à repousser les offensives tourangelles.

Avec cette victoire 2-1, Les Herbiers atteint donc les 16èmes de finale de la Coupe de France en sortant un club hiérarchiquement supérieur. De son côté, Tours n'a plus que le championnat de National 1 pour sauver sa saison et ça va être compliqué : relégable et privé d'entraîneur titulaire après le départ de René Lobello, le club doit absolument marquer des buts et engranger des victoires pour regagner des points et des places au classement. A suivre dès le week-end prochain face à l'Entente SSG.

Les photos du match TFC / Les Herbiers par Philippe Maitre et James Techer :