VIDEOS : Le Festival de Magie 2019 de Tours c'est ce week-end au Vinci

Arriverez-vous à déceler les trucs des artistes ?

C'est devenu une tradition du 1er week-end de janvier : le Festival de Magie s'installe au Palais des Congrès de Tours ce samedi 5 et ce dimanche 6 janvier... Voici le programme des numéros :



Lea Kyle : Un numéro de quick change alliant rapidité et féminité. Léa Kyle se présente sur scène avec des costumes créés par ses soins. Le tout accompagné d'effets spéciaux.

Les Kamyléons : Ces magiciens aux multiples récompenses (Mandrake d’Or, Trophée Robert Houdin, Mandrake de Cristal), vous transporteront dans leur univers au gré de grandes illusions originales, effets spéciaux mêlés de numéros interactifs basés sur l’humour.

Nestor Hato : A 24 ans, il est maître dans l’art de la manipulation, a déjà été Champion de France et a reçu le 2e prix aux Championnats du Monde de Magie 2018 en Corée. Cartes de couleurs, jonglerie et confettis sont au rogramme.

Jimmy Delp : Artiste aux multiples talents (ventriloquie, comédie, humour, magie, …), il veut émerveiller et faire rire en même temps avec un numéro où se mêlent grande illusion et magie comique. « La vie est un jeu sans fin », dit-il.



Alpha : Il a travaillé aux côtés de David Copperfield ou encore Siegfried and Roy sur la scène de Las Vegas. Petits et grands, amateurs ou connaisseurs, il propose un numéro où se mêle la magie du feu et des perroquets.

Mikael Szanyel : Il fera des tours de close up avant le spectacle et à l'entracte. Jeune magicien français, formé à l'Ecole du Mime Marceau à Paris il invite à se rapprocher pour en voir le plus possible.



Cyril Delaire : Homme-orchestre de la magie, il a notamment été vu au Plus Grand Cabaret du Monde sur France 2 : c'est "le magicien qui murmure à l’oreille des oiseaux.



Philippe BONNEMANN, magicien professionnel depuis plus de 30 années sera le Monsieur Loyal de ce festival international de Magie avec des prestations entre chaque numéro.

Les places sont en vente à partir de 20€ jusqu'à 99€. Séances samedi à 20h30 et dimanche à 14h30..