Tours, Amboise, Chinon, Château-Renault : le 1er janvier, série d'avant-premières de "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu"

Le film ne sortira que le 30 janvier.

Débuter 2019 au ciné en regardant - avant tout le monde - un des films les plus attendus du début de l'année, ça vous tente ? C'est en tout cas possible dès ce mardi 1er janvier avec une floppée d'avant-premières de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, la suite de l'un des comédies les plus populaires de l'histoire du cinéma français... Un film en partie tourné en Indre-et-Loire puisque l'on y reconnait très bien les rues de Chinon et que sa bande-annonce montre également des images du Château de Chenonceau;

Le pitch ? Mariées, les 4 filles de la famille Verneuil envisagent de quitter la Touraine et la région chinonaise où elles ont leur famille pour partir à l’étranger et tenter la vie à l’international avec leurs époux… Forcément leurs parents, peu enthousiastes après leurs unions respectives, vont tout faire pour les dissuader. Par ailleurs, les Koffi (parents de Charles) débarquent en France marier leur fille et apparemment cela promet quelques rebondissements…

Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédérique Bel, Claudia Tagbo… Toutes et tous sont à l'affiche du long métrage tourné au printemps 2018 en Touraine mais également dans le Maine-et-Loire. Voici les premières images :

Les avant-premières du 1er janvier sont toutes prévues à 18h :

- A Tours dans les CGR des Deux-Lions et du centre-ville, mais aussi au CinéLoire de Tours Nord

- Au CinéA d'Amboise

- Au Balzac de Château-Renault

- Au Rabelais à Chinon

Plus d'infos sur le site du film.