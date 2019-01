A Tours, des trams toute la nuit pour les retours du Nouvel An

Toutes les demi-heures.

"Dis, on monte dans le tram à minuit juste pour voir quelle est l'ambiance ?" : cette phrase, vous l'entendrez peut-être ce lundi soir, de la part de potes un peu intrépides ou en manque d'idées originales pour passer en 2019. Ce que vous devez retenir, c'est que, pour une fois, monter dans le tram à minuit ne signifie pas forcément fin de soirée à Tours.

Une fois par an, pour la nuit du Nouvel An, Fil Bleu fait circuler des trams entre minuit et 6h du matin, c'est donc le moment ou jamais.

Concrètement, un passage est prévu toutes les 30 minutes avec des tickets aux tarifs habituels et les abonnements restent valables. Les horaires seront affichés en temps réel depuis les quais des stations. En revanche - attention - le réseau bus fonctionne comme dhabitude, donc les derniers départs des lignes 2, 3 et 5 se feront à 0h05 de la gare de Tours.

Par ailleurs, en raison du jour de l'An, les bus et le tram circuleront comme un dimanche ce mardi.

Si la zone où vous habitez n'est pas desservie par le tram et que vous comptez boire ce 31 décembre au soir, attention au taux d'alcoolémie : des contrôles sont prévus sur les routes. Certains établissements proposeront des tests à leur sortie, d'autres annoncent qu'ils refuseront les clients trop alcoolisés. Les taxis risquent d'être assez sollicités tout au long de la nuit. Ils pourraient être plus nombreux que d'habitude.